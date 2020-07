Ultime Notizie Roma del 04-07-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Invia ritrovati all’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio Maxi operazione contro la pedopornografia in tutta Italia la polizia postale Ha individuato una rete di pedofili italiani che su una nota piattaforma di messaggistica scambiavano materiale pedopornografico eseguite 50 perquisizioni e arresti in 15 regioni per detenzione e diffusione in alcuni casi produzione di materiale pedopornografico sequestrati file con immagini raccapriccianti di abusi su minori ritraenti vere e proprie pratiche di sadismo dove le vittime erano anche neonati slitta a lunedì il Consiglio dei Ministri sul decreto semplificazioni mentre scontro sulla legge elettorale Renzi chiede di cambiarla il PD dall’ultima intanto Piguet movimento si dividono a Strasburgo in un vuoto tecnico in commissione il testo finaleprovvedimento sulle semplificazioni conterrà circa 50 articoli su appalti digitalizzazione della pia semplificazioni normative modifiche a norme come abuso d’ufficio e danno erariale non esistono condoni ha precisato il ministro patuanelli tra i vari emendamenti DL DL rilancio taxi e servizi di noleggio con conducente che potranno essere utilizzati per il servizio di linea per il trasporto delle persone altri 20 milioni per il bonus bici è un mese di musei treni gratis agli universitari Bergamo e Brescia capitali della cultura 2023 in chiusura un bimbo di 8 anni rimasto ucciso nella sparatoria in un centro commerciale ad Hoover nella ba Ma lo ha reso Noto su Twitter il locale dipartimento di polizia l’uomo che ha aperto il fuoco sarebbe sotto custodia di polizia è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa