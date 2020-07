Ultime Notizie Roma del 04-07-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale dell’ascolto della redazione appuntamento con informazioni e Gabriella Luigi studio c’è stata una maxi operazione contro la pedopornografia in tutta Italia la polizia postale individuato una rete di pedofili italiani che su una nota piattaforma di messaggistica si scambiavano materiale eseguite 50 perquisizioni in 15 regioni per detenzione diffusione in alcuni casi anche produzione di materiale pedopornografico sono stati sequestrati file con immagini raccapriccianti di abusi su minori riprendi vere e proprie pratiche di sadismo dove le vittime erano anche neonati negli Stati Uniti in festa dell’Indipendenza il presidente Donald Trump Amazon Rushmore South Dakota per la festa alla folla di 7500 persone non è stato richiesto di indossare la mascherina o rispettare il distanziamento sociale il presidente si è scagliato contro coloro che vogliono distruggere la storia del paeseovvero i democratici coloro che praticano la causa del calcio per la forma di boicottaggio culturale con cui si ritira il sostegno a prodotti celebrità considerate negative proteste prima dell’arrivo del Tycoon Inter della polizia sempre negli Stati Uniti un bambino di 8 anni è rimasto ucciso in una sparatoria in un centro commerciale a Dubai in Alabama l’ho reso Noto su Twitter il locale dipartimento di polizia l’uomo che ha aperto il sarebbe sotto custodia della polizia lo sport calcio 30a giornata di campionato di Serie A si apre questo pomeriggio con il derby di Torino tra Juventus e Granata alle 17:15 alle 19:30 a Sassuolo Lecce e poi questa sera alle 21:45 l’ultimo degli anticipi Lazio Milan domani tutte le altre partite tra cui spicca Napoli Roma è tutto dalla redazione vi augura un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa