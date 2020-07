Ultime Notizie Roma del 04-07-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale 1 Buon pomeriggio della redazione appuntamento con l’informazione Apri l’ Luigi in studio in questi giorni c’è un chiacchiericcio quotidiano che affiora anche sulle pagine dei giornali e che ti descrive come un governo attendista incapaci di assumere decisioni in realtà dei fatti e il contrario abbiamo preso decisioni ferme e risolute siamo pronti a prenderne anche in futuro queste le parole del premier Giuseppe Conte che ha parlato al consiglio federale della UIL da dove Ringrazia Apri organizzazioni sindacali per il ruolo svolto durante il lockdown sia per la tutela dei lavoratori sia per la definizione delle misure economiche il centro-destra si è presentato la manifestazione di Piazza del Popolo a Roma unito da un unico obiettivo attaccare il governo vogliono trattare Salvini come fecero col cavaliere disse tajani difendendo a Berlusconi Don Sturzo diceva che alla scuola mancava la lidai mezzi Ma noi manca anche un ministro della Scuola la signora Azzolina Non può essere ministro ha detto Salvini a Roma serve un sindaco aggiunto il neo segretario generale della UIL Paolo Bombardieri e si è rivolto a Confindustria È ora di rinnovare i contratti tutti i privati e pubblici di cominciare a discutere io la riduzione dell’orario di lavoro a parità di trattamento economico queste le sue parole per noi pensiamo se effettivamente vogliamo guardare al futuro che gli orari rigidi l’uniformità e la stabilità dei modelli badari affrontata ha aggiunto chiedendo il rispetto per tutti i laboratori se non le ascolterei siamo pronti a ritornare in quelle piazze ammonito lo sport in chiusura calcio è seria 30a di campionato alle 17:15 inizia con il derby di Torino tra Juventus e Granata poi a seguire Sassuolo Lecce e Lazio Milan domani tutte le altre partite per cui Napoli Roma big match alle 21:45 è tutto dalla redazione Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa