Ultime Notizie Roma del 04-07-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Ferrigno in questi giorni c’è un chiacchiericcio quotidiano che affiora anche sulle pagine dei giornali e che ci descrive come un governo attendista incapace di assumere decisioni risolutive alla realtà dei fatti al contrario sottolinea il premier Giuseppe Conte parlando al consiglio federale della Wind dove ha ringraziato le organizzazioni sindacali per il ruolo svolto durante lockdown sia per la tutela dei lavoratori sia per la definizione delle misure economiche Noi abbiamo preso decisioni aggiunto con te per me risolute siamo pronti a prenderne anche in futuro intanto centrodestra si è presentata la manifestazione di Piazza del Popolo a Roma unito da un unico obiettivo attacca il governo le parole d’ordine del parco dove si sono succeduti italiani che ha difeso Berlusconi accusato voglio trattare con Salvini come fecero con il cavaliere meloni sottolineano il popolo in piazzail palazzo in villa per favore per evitare polemiche sedetevi e tra 2 minuti iniziamo è stato un invito invece del leader leghista Salvini ad una piazza del Popolo piena solo per più di metà con ampie zone di ruote e il neo eletto segretario generale della UIL Pierpaolo Bombardieri Rivolgendosi anche a Confindustria dice È ora di rinnovare i contratti tutti i privati e pubblici di cominciare a discutere della questione dell’orario di lavoro a parità di trattamento economico Bombardieri sottolinea noi pensiamo Sì effettivamente vogliamo guardare al futuro che gli orari rigidi l’uniformità e la stabilità dei modelli vada affrontata poi ha rivolto ai presenti tra i quali il premier Conte i ministri Gualtieri catalfo Provenzano ed i segretari generali della CGIL CISL e Landini Furlan rispetto per tutti i lavoratori se non riesco inserite siamo pronti a ritornare in piazza per tutto Grazie per averci seguito le minuto tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa