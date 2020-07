Ultime Notizie Roma del 04-07-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno è l’apertura di turismo perché sono quattro su dieci le Camere delle strutture ricettive prenotate on-line E dai turisti italiani e stranieri Venezia è un po’ più in affanno con il 68% di camera ancora disponibilità in Rimini si sta riprendendo con la metà delle notti già prenotate emerge dal bollettino realizzato dall’ enit agenzia nazionale del turismo Esistono le grandi città con una quota di mancate prenotazioni del 26% a Firenze 28 % Roma 39% a Milano 47 a Napoli finalizzate le città d’arte e la forte dipendenza dal turismo internazionale e dal 15 giugno giorno dell’apertura del canale dedicato all’ Agenzia delle Entrate per il contributo a fondo perduto di €890000 ordinativi di pagamento emessi per un importo complessivo 2,9 miliardi di euro e somme sono accreditati direttamente sui conti correnti di impresecommercianti artigiani sono un milione e €208085 istanze di contributo a fondo perduto provenienti dal territorio nazionale con la Lu verdi al primo posto con oltre 200.000 domande intanto proroga fino al 3 dicembre 2020 del Lavoro agile per il 50% dei dipendenti che svolgono attività eseguibili da remoto lo prevede un emendamento del MoVimento 5 Stelle al Decreto di Lancioni formulate approvato dalla commissione bilancio della camera che in interno organizzativo del Lavoro agile con il quale dal primo gennaio 2021 la percentuale è salita al 60% si tratta spiega il ministro Fabiana dadone di una rivoluzione in atto cronaca in chiusura Ciao Non riesco ancora analizzare che non potrò più vedervi abbracciarvi sentire la vostra voce che chiama la mamma Ti abbraccio e vi dico che andrà tutto bene nonostante il male che mi è stato inferto è una passaggio della lunga lettera di Licata del Diego che mamma Daniela ha fatto leggere ad un’amica di famiglia al termine dei funerali sono stata fortunata le parole della donna ad essere la vostra mamma e chiedo a tutti di ricordarviavrebbero preferito così ha concluso la mamma dei bambini uccisi dal padre amarmio è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa