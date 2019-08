romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione in studio Roberta Frascarelli un’altra sparatoria insanguina l’America pochi giorni da quella messa a Segno da un giovane suprematista bianco al Food Festival in questa volta il teatro della tragedia è un altro lato Supermercato della catena wal-mart di El Paso Texas alla città per candidato presidenziale Orio c’è una supermercato all’interno del grande centro commerciale ce l’ho vista un nome poetico Ricordatelo driver l’indirizzo di Beverly Hills in cui 50 anni fa classe a mensa Unisa segno il tuo detto una squadra compatta che la forza di fare le cose o la torta alla chiedere i maghi italiani perché il paese merita tutto lo dice Salvini dal palco della festa della Lega Romagnaha detto il ministro che il governo può fare le cose le faccio ma sennò diventano più lei si petrolio rifiuti l’autonomia che premia il merito e punisce gli incapaci da qui a settembre se sono tanti sia avanti ma se ci sono meno vale anche per la riforma della Giustizia o i 5 stelle ci danno una mano migliorare il paese o lo miglioriamo da soli aggiungere la famiglia di fine che Anna alzare uno dei due giovani americani accusati dell’omicidio del vicebrigadiere Mario Circello Rega venuto il 26 luglio a Roma ha fatto sapere da San Francisco tramite il loro legale Io speciale che la verità fuori e la tua figlia torni a casa prezzo Abbiamo l’impressione che l’opinione pubblica abbia avuto un resoconto il completo della verità degli eventi ha detto il prezzo davanti alla casa degli vedere a San Francisco stagione del calcio che conta ti apre con una mezza sorpresa dove i natalio c’era la Supercoppa di Germania il Borussia Dortmund batte 2-1 ai campioni d’ElbaMonaco Supercoppa di Germania la festa della sua storia è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

