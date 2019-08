Ultime Notizie Roma del 04-08-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale di nuovo dalla redazione in studio Roberta Ceccarelli Lunata di caldo eccezionale che ha investito il Nord Europa non ha risparmiato nemmeno la Groenlandia accelerando lo scioglimento del ghiaccio nella più grande del mondo insieme zona artica Ben 10 miliardi di tonnellate si sono disperse nell’oceano in un solo giorno l’allarme è stato lanciato dal istituto meteorologico della Danimarca il piccolo alimento dei ghiacciai si è verificato mercoledì 28 luglio si parla di 197 miliardi di tonnellate le indagini sulla sparatoria in un supermercato Wal Mart ha il puzzle che salgo col Messico dove la maggioranza della popolazione ispanica sembrano condurre ad una possibile crimine d’odio gli investigatori hanno riferito di essere entrato in possesso di un manifesto suprematista 3Patrick Cruz il 21enne arrestato per la strage intanto la Polizia ha diffuso l’ultimo bilancio ufficiale della sparatoria 20 notti e 26 feriti il giudice per le indagini preliminari di Reggio Emilia Luca Ramponi ha confermato gli arresti domiciliari per il sindaco di Bibbiano Andrea Carletti ora sospeso dalla prefettura la decisione rientra nell’ambito di richiesta Angeli e Demoni di un presunto giro di affido illeciti dei bambini da parte dei servizi sociali della Val d’Elsa salgono ad almeno 800 informiamo scale protette lo fa sapere su internet info che sta monitorando le attività della polizia gli agenti hanno fermato liubov sobol fedelissima di alexei navalny e madrina delle proteste a Mosca mentre della sua quartiere generale si stava recando in taxi versi Boulevard della capitale dove si dovrebbero tenere ancora cortei non autorizzati grazie alle rapinetute con lo spray al peperoncino la banda di giovanissimi che ha provocato la strage nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo Ancona dove il 7 dicembre scorso morirono cinque giovani una madre riusciva a mettere circa €15000 al mese E quanto Hanno accertato gli investigatori che stanno ora indagando su tutta un’altra serie di episodi analoghi avvenuti in 70 locali del centro nord e anche all’estero Marco Giampaolo blocca Suso sul mercato Fuoriclasse rimarca l’allenatore del Milan in conferenza stampa dopo la sconfitta ai rigori contro il Manchester United è un giocatore forte e noi dobbiamo tenerli l’ho detto anche alla società e a lui non è un problema sono innamorato mi fa impazzire è uno che può determinare Giampaolo E soddisfatto della prestazione ed è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alla prossima

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa