Ultime Notizie Roma del 04-08-2019 ore 16:10

appuntamento informazione Buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi in studio a poche ore dall'ultimo incubo vissuto negli Stati Uniti scandito dalla violenza cieca di un killer armato di odio che ha ucciso 20 persone non centro commerciale delpaso in Texas si torna a sparare questa volta nel midwest adyton in Ohio dove le vittime confermate dalla polizia locale sono 9 oltre l'autore del massacro che è stato ucciso sono almeno 16 feriti trasportati in ospedale in Texas il killer è un americano di 21 anni che ha sparato ieri in un supermercato El Paso cittadina di confine a maggioranza espanico uccidendo 20 persone tra cui diversi bambini e ferendone e 26 le indagini sembrano condurre ad un crimine d'odio trovato su un forum suprematista lo stesso utilizzato da Brandon tarrant autore deldi Chris Church non è manifesto scritto da Patrick radius arrestato dopo la strage i procedimenti giudiziari non hanno potuto portare a sentenze definitive di condanna il mancato accertamento di così gravi fatti interpella le coscienze di ciascuno si tratta di una lezione al principio di giustizia solennemente affermato dalla nostra Costituzione a cui la comunità Democratica non può mai rassegnarsi queste le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha ricordato la strage dell'italicus la nave Alan kurdi della NG pesca si può approdare a Malta e 40 migranti a bordo saranno Poi redistribuiti in altri paesi europei lo ha annunciato ieri sera su Twitter il premier maltese Joseph Muscat in seguito alla richiesta della Germania ha detto il premier Malta permetterei 40 migranti della curdi di entrare in porto applausi e urla di gioia e abbracci con i volontari di sì Hay Daymigranti a bordo della Alan kurdi all'annuncio del capo missione Barbara dello sbarco in chiusura ondata di maltempo sull'Italia ci sono altre vittime due turisti austriaci sono morti in Valchiavenna in provincia di Sondrio mentre scendevano tra le gole lungo un torrente facendo canyoning sono stati portati in salvo altri 5 componenti della comitiva

