Ultime Notizie Roma del 04-08-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale una Buonasera d’azione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio Un morto e un ferito gravissimo il bilancio del tempo una mente avvenuto dopo una lite fuori da una discoteca ad Azzano San Paolo nel Bergamasco precisa la Polizia Stradale che In un primo momento aveva dato la notizia di due morti a morire Luca Carissimi di 21 anni il perito Matteo Ferrari di 18 anni si trova in terapia intensiva all’ospedale Papa Giovanni il giovane al volante della vettura che avrebbe agito volontariamente è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso la politica Intesa tra Movimento 5 Stelle e lega spiegherai la norma è pronta dicono dalla maggioranza e dovrebbe entrare in un decreto legge non certo da Luigi Di Maio insieme a norme su crisi Aziendali e sulle tutele delle categorie deboli ti dovrebbe prevedereobbligatoria INAIL è un mix tra paga oraria e cottimo che non subirebbe quindi non stop totale la paga in base alle consegne deve però essere misura non prevalente mentre si riconoscerebbe la paga oraria condizione che per ogni ora se accetti almeno una chiamata specificano gli Stati Uniti scontro sulle armi tra il presidente Trump e Beto o’rourke dopo le stragi che stanno insanguinando il paese in Texas 20 morti in un centro commerciale sotto il fuoco di un 21enne suprematista bianco armato di un fucile ak-47 poche ore dopo adyton Ohio 9 persone sono state uccise almeno 16 sono rimaste ferite fuori da un bar il killer colpito a morte dalla polizia indossava un giubbotto antiproiettile aveva almeno un arma automatica e numerose munizioni calibro 22 sono contro i crimini d’odio Non c’è alcuna ragione che giustifichi l’uccisione di gente innocente ha twittato il presidente statunitense per il candidato Democratico alla Casa Bianca Trump è un razzistapizzando il razzismo in questo paese E questo porta alla violenza andiamo in Medio Oriente dove l’iran ha sequestrato un’altra petroliera straniera nel Golfo e pasdaran e riferiscono 7 membri dell’equipaggio a bordo della nave sono stati arrestati durante l’operazione la nave sarebbe stata catturata mentre trasportava 700000 litri di combustibile verso gli Stati arabi del Golfo e l’operazione è stata descritta come parte degli sforzi per contrastare il traffico illecito nell’area è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa