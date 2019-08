Ultime Notizie Roma del 04-08-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale una buona sera da stazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio andiamo negli Stati Uniti perché le ultime due stragi hanno innalzato lo scontro tra il presidente statunitense ha Donald Trump candidato Democratico alla Casa Bianca Beto o’rourke sono contro i crimini d’odio Non c’è alcuna ragione che giustifichi l’uccisione di gente innocente ha twittato il presidente Trump e mentre il candidato Democratico alla Casa Bianca detto Trump è un razzista è stata pizzando il razzismo in questo paese questo porta alla violenza le ultime due strage hanno fatto 20 morti in Texas in un centro commerciale a fare un 21enne con un Kalashnikov l’altra strage in Ohio adyton 16 i feriti 9 le vittime circa 20000 persone tra turisti E pellegrini sono statifatti dalla zona sacra del Monte a Marnate in cashmere per via di un allerta sicurezza la decisione senza precedenti è stata presa dal governo locale sulla base di informazioni di intelligenza A proposito di minacce terroristiche che avrebbero come bersaglio proprio Pellegrini le persone evacuate sono state fatte confluire nella capitale sreenagar Grazia decine di autobus speciali Da lì poi ripartiranno destinazioni più sicure Torniamo a parlare della Alan kurdi la nave della Energy tedesca Si può provare a Malta e 40 migranti saranno distribuiti in altri paesi europei lo ha annunciato su Twitter il premier maltese Joseph Muscat Malta permetterei 40 migranti della curdi di entrare in porto festa a bordo della nave all’annuncio del capo missione Barbara Held lo sport in chiusura Formula 2 1 Schumacher torna a vincere sul circuito dell’Ungheria O ring 15 anni dopo il successo del padre Michael in Formula 1 è storica la vittoria del figlio Mick nel GPvia di Formula 1 2 per schumi Junior e il gradino più alto del Podio mai raggiunto in questa categoria Michael Schumacher ha preceduto nobuharu matsushita e Sergio sette camara fine Formula 2 Marc Marquez ha vinto a Brno davanti alla Ducati di Dovizioso e ha Jack Miller Sesto posto per Valentino Rossi è tutto dalla redazione Vi auguro una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa