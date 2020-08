Ultime Notizie Roma del 04-08-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriele Aluigi studio l’Italia divisa in due dal maltempo al nord temporali al centro-sud afa incendi inizio d’agosto con ingenti danni e disagi diffusi instabilità prevista anche per oggi allerta arancione per Lombardia Emilia Romagna Veneto Friuli Venezia Giulia allerta Gialla in altre undici regioni roghi verso il centro abitato dell’Aquila con persone in strada la procura di New York Sta indagando Donald Trump per una possibile frode bancaria e assicurativa per aver gonfiato il valore della sua ricchezza e dei suoi immobili una prosecuzione della caccia alle streghe commenta il presidente Trump che torna intanto a scagliarsi contro il voto per posta rivendicando il diritto di firmare un ordine esecutivo per vietarlo Trump ha fattodietrofront totale sulle mascherine i Patrioti le indossano queste le sue parole con le quali ha invitato a indossare il dispositivo contro la pandemia di coronavirus nel paese sono stati registrati intanto altri 46000 contagi e 530 decessi l’America Latina conta oltre 5 milioni di casi il Brasile resta paese della regione più colpito con quasi 95 mila decessi trovato positivo un sesto ministro del governo brasiliano di bolsonaro non possiamo tollerare che sia in Italia in modo irregolare permettere che i sacrifici fatti dal nostro paese siano vanificati così ieri il premier Conte ancora fuga intanto dai centri di accoglienza 50 da Porto Empedocle 32 da Campomarino Lido 5 da Messina a Caltanissetta in arrivo 370 immigrati episodio di razzismo sulla spiaggia di Castiglione della PescaiaDov’è un ragazzo è stato insultato e picchiato perché nero in Italia sono un milione e 482 mila le persone che hanno già sviluppato anticorpi al coronavirus il 2% della popolazione quelle entrate in contatto col covid-19 sono dunque 6 volte di più rispetto al totale dei casi intercettati ufficialmente contagia ancora in calo a 359 in un giorno Salvini fa marcia indietro sulle mascherine quando servono si usano ha detto calcio è serie al prossimo campionato partirà con una settimana di ritardo il 19 settembre Questa è la data scelta dalla Lega e che sarà votata oggi dalla FIGC in MotoGP seconda operazione ieri per Marx e dopo che si è scoperto che la placca di titanio utilizzata per riparare l’omero aveva subito danni a causa dell’accumulo di stress è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa