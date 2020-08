Ultime Notizie Roma del 04-08-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno spaziali info cronaca in apertura Roberta Santaniello dirigente dell’ufficio di gabinetto della giunta regionale della Campania è indagata nell’ambito dell’inchiesta della procura di Napoli sulla realizzazione degli ospedali covid in Campania Napoli Caserta e Salerno durante l’emergenza sanitaria innescata dal coronavirus alla dirigente che è stato sequestrato il telefono cellulare il computer viene contestato il reato di turbativa d’asta dell’inchiesta sono coinvolte altre tre persone Fedelissimi di De Luca parliamo di scuola via libera in conferenza unificata alle linee guida per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi delle scuole dell’infanzia la faccia 06 anni si tratta di un altro tassello importante in vista della ripresa di settembre commenta la ministra Azzolina le bambine e i bambini sono quelli che più hanno sofferto il periodo di chiusura a tutti loro stiamo riservando particolareper la ripresa penso anche al organiche in più che garantiremo proprio per far sì che loro sia un rientro sereno e insicurezza e parole della ministra cappello del segretario dem perché si arrivi al varo della legge elettorale entro il 20 settembre almeno in uno dei due rami del parlamento Zingaretti torna sulle preoccupazioni espresse da molte personalità sul pericolo dice di votare a favore del referendum sul taglio parlamentari senza una nuova legge elettorale preoccupazioni che il PD ritiene fondata e fa sue da Forza Italia la risposta con la capogruppo jermini secondo la quale il dibattito sulla legge elettorale È surreale e le priorità sono altre della vedova più Europa afferma i nodi vengono al pettine si voti no e si Bocci questa macelleria costituzionale economia in chiusura Intesa Sanpaolo chiude il primo semestre con un utile netto pari a 2,6 miliardi in crescita del 3,2 rispetto ai 2,3 miliardi del primo semestre 2019 il secondo trimestre registrato un utile netto pari a 1,4 miliardi di euro in crescita rispetto ai 1,2 miliardi dello stesso periodoammonta spiega il gruppo a circa 35 miliardi nuovo credito a medio lungo termine a famiglie e imprese nel primo semestre sono circa si legge nella nota sulla semestrale 4300 del dente riportate circa 110.000 dal 2014 che tutto grazie per averci seguito legnosa tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa