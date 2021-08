Ultime Notizie Roma del 04-08-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale informazione Ben ritrovati all’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio c’è il via libera della camera e riforma del processo penale 396 si 57 astenuti il testo passa in Senato il voto ha ricompattato soltanto in parte la maggioranza si sente il dissenso politico del MoVimento 5 Stelle alla Riforma 396 Sì sono belle lontani dai 462 minuti nel primo voto di fiducia il passaggio a Palazzo Madama per la trasformazione in legge avverrà a settembre oggi non c’è nessun trionfalismo per i risultati raggiunti quello che viene l’ho svuotato non nel testo che avremmo voluto Però grazie al Movimento 5 Stelle guidato da con te e all’ascolto della ministra Marta cartabia Abbiamo messo in sicurezza a centinaia di migliaia divisto che per tutti i reati quindi comprese anche il corruzione e reati ambientali fino al dicembre del 2024 sono stati raddoppiati i termini di durata massima dell’appello che può arrivare fino a 4 anni ha l’ex Ministro della Giustizia Bonafede dati covid 4845 nuovi positivi 27 vittime i ricoveri crescono di 126 unità le terapie Intensive di 9 unità tasso di positività in calo al 2:03 % vaccinazione d’agosto senza stop dice il ministro Gelmini intanto sulle decreto che introduce dal 6 agosto l’obbligo di Green pass sono stati presentati 1300 emendamenti in commissione soltanto 916 arrivano la lega abbiamo presentato tanti emendamenti quanti il movimento sulla giustizia dicono fonti leghiste commentando enorme mole di proposte di modifica il decreto introduce l’obbligoGreen pad per accedere a ristoranti eventi convegni e congressi Cinema e Teatri ugualmente sarà necessario anche per accedere ad alcuni servizi della Camera dei Deputati è stato vinto nuovo attacco e sistemi informatici della regione Lazio resta massima l’attenzione e la collaborazione con le autorità competenti per ripristinare la sicurezza ha detto in una nota la regione Lazio saranno anche i magistrati dell’antiterrorismo di indagare sul violento attacco hacker subito nel fascicolo si procede contro ignoti contestati i vari reati tra cui accesso abusivo a sistema informatico e tentata estorsione viene contestata anche l’aggravante delle finalità di terrorismo l’attacco sarebbe partito dall’estero con rimbalzo in Germania il Ministro dell’Interno Luciana lamorgese adottato il decreto che fissa la data del turno ordinario annuale di elezioni amministrative nei comuni delle regioni a statutoDario le lezioni si svolgeranno domenica 3 e lunedì 4 ottobre con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci domenica 17 e lunedì 18 ottobre 1162 comuni coinvolti tra i quali 18 capoluoghi di provincia Torino Milano a Bologna Roma e Napoli tra tra questi in chiusura proviamo a scuola al decreto sui segni bis e bandisce 22000 posti di sostegno un numero insufficiente secondo il sindacato ANIEF sentiamo Marcello Pacifico presidente del sindaco è veramente Bizzarro Noi abbiamo bisogno di personale specializzato Ho bisogno di rispetto della nonna e per questo riavviamo ora i termini contro questo nuovoperché saranno inclusi quelli fino al fino al doppio dei posti e quindi è importante ricorrere per poter essere ammessi poi alle prove successive Dopo le stesse selettivi e per poter frequentare il corso TFA sostegno e tutto della redazione Vi auguro un buon proseguimento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa