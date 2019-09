Ultime Notizie Roma del 04-09-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio notte di lavoro per con te che con tutta probabilità salire stamattina da mettere la per presentare la sua squadra di governo si va verso Di Maio agli esteri Franceschi Mira difesa in discussione ancora invece il Sottosegretario alla Presidenza del ieri intanto anche gli scritti sul rosso hanno dati loro sia un esecutivo Movimento 5 Stelle PD con un plebiscito del 79% sono stato un ingenuo ho sottovalutato la fama di potere poltrone ma prima o poi la parola tornerà al popolo commenta da parte sua Salvini sono stati espulsi dal gruppo Tori 21 ribelli che ieri sera hanno votato contro la linea del governo Johnson per la calendarizzazione oggi della proposta di legge trasversale amorevole un nuovo rinvio della brexit il premier aveva perso intanto la maggioranza assoluta alla camera Basta con l’ex Sottosegretario li passato al gruppo d’opposizione liberaldemocratici ora le lezioni sono più vicine pensi e oggi in visitaBruxelles la riunione dei commissari europei manifatturiero americano si è contratto in agosto per la prima volta negli ultimi tre anni aumentando i timori che la guerra commerciale tra Stati Uniti Cina possa portare la recensione Stamani le aperture delle borse asiatiche in calo ieri sera vuol Street Industrial Vara un piano industriale per 13 miliardi di dollari di investimenti separando dal 2021 le attività di veicoli commerciali dei motori Fpt dal settore delle macchine agricole costruzioni è fissato per questa mattina o primo incontro 3pm Gaudenzi l’estremista di destra vicino Lesnar terminati che dice di conoscere i mandanti dell’omicidio PC ultras della Lazio ucciso in un parco a Roma comparirà davanti al GIP di Tivoli per rispondere al possesso di armi da guerra trovate nel suo appartamento di Fornello Papa Francesco parte questa mattina per il viaggio apostolico in tre Paesi dell’Africa XXI del suo pontificato la prima tappa sarà il Mozambico nel cui capitale maputo imbottiti sbarcherà 18:30 ad accoglierlo ci sarà il presidente Music venerdì Poi il Papa si recherà in Madagascar e lunedì a Maurizio ospedalecolla per stiva tre distinte perturbazioni La prima è arrivata oggi venerdì la seconda domenica è la terza per martedì e mercoledì prossimi porteranno maltempo è un abbassamento delle temperature fino a 7-8 gradi Da venerdì 3 di settembre le temperature potranno risalire Mena media con massime di 28 e 30 gradi Sport prima italiano ai quarti degli US Open dopo 42 anni berrettini sfida stasera a New York francese terminato intanto Federer in semifinale Serena Williams calcio questa mattina Alitalia parte per yerevan dove domani sfida l’Armenia nelle qualificazioni euro 2020 Insigne si aggiunge il forfait di chi sei figlio e cristante per il capitano bianconero i sei mesi di stop dopo l’intervento di ieri al ginocchio destro E questa era l’ultima notizia Buon proseguimento mi ascolta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa