Ultime Notizie Roma del 04-09-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata Ben ritrovati al culto della redazione da Francesco Vitale in studio il 79,3% di votanti sulla piattaforma Rousseau si è detto favorevole all’accordo di governo tra Movimento 5 Stelle PD le votazioni si sono chiuse ieri alle 18 gli spiriti del Movimento hanno Dunque dato il via libera al nuovo Governo guidato da Giuseppe Conte adesso il premier incaricato è atteso al Quirinale per il giuramento del nuovo esecutivo nelle ultime lavori nei si lavora alla composizione Cambiamo argomento il governo Tory di Boris Johnson è stato battuto martedì sera i comuni nel primo cruciale voto sulla legge anti no Deal sottoposta agli oppositori per cercare di obbligare il premier britannico ha l’Unione Europea l’uomo rinvio della brexit in mancanza di accordo oltre il 31 ottobre con 328 voti a favore 301 contrari e Parlamento britannico ha provato la calendarizzazionel’ordine di lavori di mercoledì della legge contro una brexit senza accordo una legge promossa dai leader dei laburisti Jeremy corbyn con il sostegno dei libri da MD una pattuglia di 21 ribelli alla vigilia del voto Johnson aveva minacciato di espulsione deputati conservatori che avessero votato insieme ai laburisti Cambiamo argomento mayday mayday mayday e questo l’allarme lanciato dalla concezione la barca per immersioni subacquee che ha fondato a causa di un incendio a bordo il primo settembre nelle acque della California davanti all’Isola di Santa Cruz vicino a Santa Barbara nel disastro settimana che siano rimasti tutti e quattro insieme che dormivano bordo durante un’escursione al largo della Costa Graziano audio registrato da broadcastify si sentono le ultime comunicazioni di imbarcazione con la guardia costiera non riesco a respirare dice una delle persone nel corso dell’ultima drammatica telefonata è ancora all’estero in Congo uno studente adolescente caduto in coma a causa di gravi lesioni riportate durante uno scontro con la polizia margine di una manifestazione di protesta in alcunerapidamente il giro del mondo si vede ragazzino esanime mentre viene trascinato dagli agenti della polizia in tenuta antisommossa Pechino reagito con durezza chiarendo i gruppi di protesta di avere il potere di dichiarazione unilateralmente lo stato di emergenza per placare I disordini nel paese parliamo ora di settembre e di rientri alla normalità la vita lavorativa sentiamo il parere dell’avvocato dello Stato Giulio bacosi presidente della stazione di promozione sociale democrazia nelle regole Vacanze finite non proprio per tutti i molti come noto affida una settembre proprio relax estivo o semi autunnale costa meno traffico meno code meno pianoni con la speranza che il tempo tenga ma Torneranno anche loro il tormentone del rientro pieno di cozzetta in strada per tenere la forma ed i buoni propositi vario genere forza riempie paginate di giornali ore di Tor televisivi e chiacchiere radiofoniche come questa prassi Infatti i buoni propositi visti i tempi che furono dovremmo forse mettere più libriinformazioni selezionata più curiosità di sapere In altri termini l’anelito Ad una Maggiore consapevolezza delle cose nei giorni scorsi ho sentito spesso dire anche alla radio io questo governo non l’ho buttato in Italia si vota però per eleggere Deputati e senatori Sono poi loro a dare o non dare la fiducia al governo che fosse al volta essere pienamente legittimo anche se in giudicato da alcuni opportuno mi permetto Allora di suggerire una copia della Costituzione sul comodino né lunghe serate invernali magari prima del meritato riposo pure al risveglio un articolo al giorno della nostra carta potrebbe farci un buon compagno di viaggio alla volta della primavera-estate del 2020 che lo sappiamo tutti è meno lontana di quello che sembra È tutto Buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa