Ultime Notizie Roma del 04-09-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione di Francesco Vitali in studio il 79,3% degli iscritti del MoVimento 5 Stelle ha dato a Luigi Di Maio il via libera per formare un conte bis con il Partito Democratico una votazione Michael e partecipata Secondo i dati forniti dal portale 79600 34 persone a fronte di 117194 iscritti che sanno parlare la piattaforma grivina di record mondiale di partecipazione a una mutazione politica online un solo giorno l’analisi dell’avvocato Gianni dell’aiuto 1 e 12 2 + 80000 80.000 80.000 persone sono circa la metà di quelle del comune di Ravenna e sono poco più di quelli del comune di Casellevera o falsa che sia la partecipazione al voto sulla piattaforma di flusso è un dato di fatto voglio far finta per un attimo e tutti quei voti Tutti quei klik in maniera anonima sulla rete siano effettivi siano reali e sono persone che hanno detto la loro sono una minoranza sono un assoluta minoranza che desidera ciò che deve fare il Presidente della Repubblica e ciò che accadrà del Governo italiano ma un osservazione importanti anno partecipo e come diceva Giorgio Gaber Libertà e partecipazione e anche la democrazia e partecipazione il governo di tori di Boris Johnson è stato battuto di sera ai Comuni nel primo cruciale voto sulla legge anti no Deal sottoposta dagli oppositori per cercare di obbligare il premier britannico a chiedere all’Unione Europea un nuovo rinvio della brexit in un canto d’accordo oltre il 31 ottobrePaola dato l’okay con 328 siete 101 a una contestata mozione trasversale volta togliere le dico tipo il controllo del calendario e a mettere ai voti il testo Raisi con le lezioni quello di veri ribelli Tori di spicco rimaniamo all’estero con la Florida pronta tirare un sospiro di sollievo Dorian è stato declassato di nuova categoria 2 il passaggio dell’organo sulle Bahamas è stato catastrofico Settimo arti ingenti danni sull’ isola di Grand Bahama almeno 13 mila abitazioni sono state distrutte riporta la Croce Rossa di Freeport è il livello dell’acqua sulle strade ha toccato quasi 2 metri l’uragano per circa 30 ore sulle Bahamas muovendosi a 1,6 km all’ora praticamente fermo centinaia di persone sono rimaste intrappolate mentre ci sono segnalazioni li ha dati E questa era l’ultima notizia l’informazione Torna più tardi buon proseguimento di ascolto in linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa