Ultime Notizie Roma del 04-09-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio in apertura il premier incaricato Giuseppe Conte Questa mattina da Mattarella per presentare la sua squadra di governo dopo che ieri gli eletti del MoVimento 5 Stelle sulla piattaforma Rousseau hanno dato il via libera l’esecutivo con il 79 3% dei voti si va verso Di Maio agli esteri Franceschini alla difesa è ancora in discussione invece il nome del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e a Palazzo Chigi il tavolo finale sul programma di governo con conti ai capigruppo alla camera al Senato del MoVimento 5 Stelle Partito Democratico e Leo lo spread questa mattina aperto ancora in calo a 150 punti base con il tasso di interesse sul decennale italiano che aggiorna il minimo storico allo 082Papa Francesco invece è partito per il suo viaggio apostolico in tre Paesi dell’Africa australe il 31esimo del suo pontificato che si protrarrà fino al 10 settembre la prima tappa Mozambico nella capitale maputo dove il pontefice arriverà questa sera ad accoglierlo ci sarà il presidente Philip Music firmatario lo scorso 6 agosto dello storico accordo di pace con la posizione guerriera della renamo dopo il Mozambico il Papa si recherà in Madagascar e alle Mauritius invito tutti a unirvi alla mia preghiera Perché Dio padre di tutti con solidi in Africa la riconciliazione fraterna unica speranza per una pace solida e duratura ha scritto Bergoglio in Un Tweet diffuso al momento di partire la governatrice di Marilena invece annuncerà nel pomeriggio di oggi il ritiro formale della contestata legge sulle estradizioni in Cina all’origine delle proteste che da quasi tre mesi stanno scuotendo la ex colonia Britannicale porte China morning post che citando fonti vicine al dossier sottolinea come il governo locale intenda andare incontro ad almeno una delle cinque richieste avanzate dagli attivisti Pro democrazia dopo le indiscrezioni e la borsa di Hong Kong assegnato un balzo in avanti al più 4% per il momento ci fermiamo qui Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

