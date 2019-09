Ultime Notizie Roma del 04-09-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale dell’ascolto della redazione appuntamento con informazioni e Gabriella Luigi in studio questa mattina a Palazzo Chigi il tavolo finale sul programma di governo con il premier incaricato conto i capigruppo alla camera al senato di Movimento 5 Stelle Partito Democratico e Leo ci sarà discontinuità sono mie programmi assicurano dal PD il Presidente del Consiglio incaricato verso il collo e con la lista dei ministri di Maio probabilmente gli esteri Franceschini alla difesa è ancora in discussione invece il nome del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Salvini commenta orgoglioso di aver perso 7 ministeri adesso per preparare un serio e forte che duri 10 anni dopo potremmo il taglio dei parlamentari punto luce Salvini lo strade aperto ancora in calo a 150 punti base borsa124 % il papà invece è partito per l’Africa in un viaggio che lo condurrà fino al 10 settembre tra Monzambico Madagascar e Mauritius arriverà nella capitale del Mozambico maputo questa sera dove incontrerà il presidente Philippe Museum firmatario lo scorso 6 agosto dello storico accordo di pace con L’opposizione ex guerriglieri della renamo in Gran Bretagna al governo di Boris Johnson ha perso la maggioranza assoluta alla camera dei comuni la coalizione Hector hidup che era arrivata ad avere un solo segno di margine è stata Infatti abbandonata dall’ex Sottosegretario Filippelli oppositori della brexit che è passato al gruppo di opposizione dei liberaldemocratici Il cambiamento non comporta l’automatica caduta del governo salva un voto di sfiducia dell’aula le lezioni sono più vicine e sono stati espulsi dal gruppo Torri il 21 ribelli che hanno votato contro il governo sulla calendarizzazione oggi della proposta di legge trasversale favoha un nuovo rinvio della brexit in chiusura andiamo nelle Bahamas continua il viaggio catastrofico del uragano Dorian che ha fatto 7 vittime un bilancio in aumento Lo ha reso noto il premier Hubert Nice commentando che si prevedono ulteriori vittime Dorian si trova a 180 km a est della Florida e ora sto percorso Resta al largo della Costa allerta in Georgia La Carolina del sud e del nord è tutto per il momento Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa