Ultime Notizie Roma del 04-09-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione per trote l’ascolto della redazione che aprirla Luigi in studio il Presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte verso il Quirinale si recherà al Colle nelle prossime ore per la presentazione la squadra di governo dei nomi dei prossimi ministri della Nuova Forza Movimento 5 Stelle Partito Democratico in maggioranza si va verso Di Maio agli esteri Franceschini alla difesa in discussione il nome del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio orgoglioso di aver perso 7 ministeri adesso per preparare un governo solido nel futuro lo ha detto il leader del Carroccio Matteo Salvini uragano Dorian verso la Florida si trova a 180 km ad est della Costadegli Stati Uniti il suo percorso per il momento Resta al largo allerta comunque in Georgia Carolina del Sud Carolina del Nord il bilancio delle vittime Comunque continua a salire alle Bahamas è aumentato da 5 a 7 persone uccise da l’uragano il premier New Orleans ha commentato che si prevedono ulteriori vittime due persone che non ho rimaste ferite erano state trasportate sull’isola di New providence detto ministro durante la conferenza stampa sono deceduto il pentagono capo del pentagono Marquez ha dato via libera al dirottamento di 3427031238tirafondi Gianluca ti dai bilanci di varie agenzie federali andiamo in Medio Oriente l’iran accetterà di tornare e rispettare i limiti dell’ accordo sul nucleare del 2015 solo se l’Unione Europea aprirà una linea di credito di 15 miliardi di dollari per 4 mesi per pagare le esportazioni petrolifere dite Iran lo ha confermato vice ministro degli Esteri iraniano a raggi dopo i colloqui degli ultimi giorni per trovare un accordo che compensi la Repubblica islamica per le perdite subite con la reintroduzione delle sanzioni statunitensi con l’uscita di Washington dall’accordo presidente iraniano rohani sottolinea che visto che non ci sono prospettive di raggiungere un’intesa in tempo l’iran Javier A domani un terzo stato molto importante nella riduzione dei suoi obblighi dell’accordo sul nucleare per il momento è tutto vi auguro un buon pomeriggio

