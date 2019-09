Ultime Notizie Roma del 04-09-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione che apre la Luigi in studio oggi pomeriggio l’incontro in calendario tra il premier incaricato Giuseppe Conte di il capo dello Stato Sergio Mattarella sulla lista degli uomini di governo i ministri e le caselle che andranno ad occupare i nomi sui quali ancora non ci sarebbe le un’intesa sarebbero sulle Ministero dell’Economia e poi sul Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio non che poi sullo stesso Luigi Di Maio che dovrebbe passare dallo sviluppo economico agli esteri ma l’opzione non è ancora definitiva abbiamo fatto un attimo incontro abbiamo messo a punto un programma molto serio e condiviso ha detto il capogruppo PD alla camera Graziano Delrio al termine del vertice di questa mattina tra ilcaricato con te e i capigruppo di camera e Senato del MoVimento 5 Stelle del Partito Democratico e di Leo al centro del programma ci sono il lavoro e le famiglie nel programma c’è scritto Sarebbe una nuova legge sull’immigrazione che superi la logica emergenziale e affronti il problema in modo organico ha detto del Rio frecciatina di Salvini al ex collega di governo Come si fa passare dal mise agli esteri con 150 crisi aziendali aperte splende questa mattina in calo a 150 punti borsa di mettere i tori oppositivo il papà invece è partito per l’Africa Una settimana tra Mozambico e Madagascar e Mauritius fino al 10 settembre questa sera sbarcherà a maputo capitale del Mozambico un mese fa è stato firmato un accordo di pace con gli ex guerriglieri dell’opposizione la riconciliazione fraterna è l’unica speranza per una pace solida e duratura ha detto Bergoglioin Un Tweet diffuso al momento della partenza ancora emergenza per l’uragano Dorian che si trova a 180 Km dalle coste orientali della Florida al suo percorso per il momento Resta al largo della terraferma ma l’allerta resta alta in Georgia Carolina del sud e Carolina del Nord mentre alle Bahamas il bilancio delle vittime sale da 5 a 7 lo prenoto il premier Cooper minnie’s commentando che si prevedono ulteriori vittime è tutto per il momento Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa