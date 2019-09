Ultime Notizie Roma del 04-09-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio Gabriella Luigi in studio il premier incaricato Giuseppe Conte verso il Quirinale per portare la lista dei ministri e sciogliere la riserva resterebbero Però alcuni nodi da sciogliere come sul Ministero dello Sviluppo Economico e sugli esteri su entrambi il nome di Di Maio ma anche l’economia per il momento è vacanze alle 9 questa mattina a Palazzo Chigi già stato un incontro tra il premier incaricato i capigruppo alla Camera di Movimento 5 Stelle PDL soddisfatto del Rio del PD che ha detto avevo messo a punto un programma serio e condiviso al centro ci sono lavoro e le famiglie e poi annuncia che ci sarà una nuova legge sulla immigrazione kalong la contestata proposta di legge sulle estradizioni in Cina del tutto ritirata lo ha annunciato la governatrice invideo messaggio trasmesso dalle televisioni dell’ex Colonia britannica dopo le proteste degli ultimi mesi l’annuncio era stato anticipato da indiscrezioni pubblicate dal South China morning post della borsa ha chiuso con un rialzo del 390 % in Gran Bretagna è il 15 ottobre la data ospitata da Boris Johnson per le elezioni anticipate il premier è tornato ad affrontare la sfida della Camera dei comuni con il voto sul testo della Legge anti no Deal sottoposta dalle opposizioni dai Tori Ribelli per cercare di imporre un rinvio della brexit oltre il 31 ottobre le opposizioni lavori in testa pretendono però locali arrivi io prima di dire sì allo scioglimento della camera un giudice della Suprema Corte scozzese ha confermato intanto che la sospensione del parlamento britannico è legale c’è anche un bambino di 8 anni coinvolto nell’attività di un’organizzazione di trafficanti di droga con base nella piana di Gioia Tauro stroncato dai carabinieri Reggio Calabria in italiano16 persone il bimbo è figlio del capo del gruppo il boss Agostino cambareri di 46 anni che secondo quanto emerso dalle intercettazioni lo aveva messo totalmente a conosce delle sue attività illecite parlando con lui di droga ed armi inducendolo a prendervi parte è tutto per il momento Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

