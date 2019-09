Ultime Notizie Roma del 04-09-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno manca davvero poco oggi Giuseppe Conte dovrebbe salire al Quirinale probabilmente nel tardo pomeriggio per portare la lista dei ministri e sciogliere la riserva Ma resterebbero alcuni nodi non solo sul Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ma anche su Caselle come l’economia sullo stesso Luigi Di Maio che alla fine potrebbe buttare però sviluppo economico il lavoro piuttosto che per gli esteri alle 9 si è riunito a Palazzo Chigi il tavolo finale sul programma di governo con Conte ai capigruppo alla Camera di Movimento 5 Stelle PD è liberi e uguali soddisfatto del Rio abbiamo messo a punto un programma serio e condiviso al centro ci sono in quelle famiglie e annuncia che ci sarà una nuova legge sulla immigrazione Piazza la contestata proposta di legge sulle estradizioni in Cina è del tutto un ritirata annunciato la governatrice di un Kong in un video messaggio trasmessoTV dell’ex Colonia britannica dopo le proteste degli ultimi mesi che non c’era stato anticipato la indiscrezioni pubblicate della South China morning post e la borsa aveva chiuso con un rialzo del 3,90% è il 15 ottobre la data auspicata da Boris Johnson per le elezioni anticipate nel Regno Unito lo prende la BBC nella giornata in cui il premier torna ad affrontare la sfida della Camera dei comuni con il voto sul testo della Legge anti nodi al suo posto delle opposizioni ed ai Tori ribelli ormai espulsi per cercare di imporre un rinvio della brexit oltre il 31 ottobre le opposizioni lavori in testa pretendono per al Ok allora io prima di dire sia lo scioglimento della camera un giudice della Suprema Corte scozzese ha confermato intanto che la sospensione del parlamento britannico è legale ultime notizie chiusura aliran accetterà di tornare per rispettare i limiti accordo sul nucleare del 2015 solo se l’Unione Europea aprirà una linea di credito di 15 miliardi di dollari per 4 mesi per pagare le esportazioni petrolifere di Teheran ma confermato il viceministro degli Esteriil presidente rohani sottolinea intanto che visto che non ci sono prospettive di raggiungere un’intesa in tempo lì da naviera domani un terzo Step è molto importante nella riduzione dei suoi obblighi dell’accordo sul nucleare è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa