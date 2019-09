Ultime Notizie Roma del 04-09-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale mutamento clonal informazione pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno edizione è dedicata interamente alla politica perché è nato il governo giallorosso la lista dei ministri è stata annunciata il premier incaricato Giuseppe Conte Ha sciolto la riserva al Quirinale dinanzi al capo dello Stato Sergio Mattarella che ha ufficializzato i nomi del suo esecutivo di prima maggioranza Movimento 5 Stelle PD con il supporto di liberi e uguali il giuramento avverrà domani alle 10 di mattina non le novità rispetto ai totoministri delle ultime ore c’è il nome di Nunzia catalfo al lavoro esponente dei 5 Stelle ha contribuito a scrivere il reddito di cittadinanza mentre Stefano Patronelli finora al capogruppo Movimento 5 stelle al senato allo sviluppo economico quindi 25 stelle nei dicasteri che erano guidati da Luigi Di Maio che andrai esseri il Ministro degli Interni tra l’ex prefetto di Milano Luciana lamorgese all’economia AndreaRoberto Gualtieri alla difesa Lorenzo Guerini del Partito Democratico la giustizia di confermato Alfonso Bonafede alle politiche agricole la renziana Teresa Bellanova e beni culturali Dario Franceschini con competenze anche sul turismo che aveva già guidato questo Ministero Paola de Micheli attuale vice segretaria te ne andrai alle infrastrutture Roberto Speranza di liberi e uguali alla salute all’istruzione Lorenzo fioramonti che era viceministro sempre la funzione del governo giallo-verde per giocare 55 kg è stato confermato all’ambiente Federico d’incà rapporti con il Parlamento Paola Pisana l’innovazione Fabiana dadone alla pubblica amministrazione Francesco gli affari regionali Vincenzo Spadafora lo sport Elena Bonetti del PD alle pari opportunità Enzo Amendola gli affari europei il demone Giuseppe Provenzano sarà ministro per il sud è tutto 21 minuti in più il sotto la Presidenza del Consiglio 9 del PD 11 5 Stelle un tecnico al Viminale 7 le donne e su nuovo esecutivo Sono arrivati anche i segnali di apprezzamento dei mercati lo spread è sceso sotto quota 100quanta punti è tutto per il momento l’informazione e torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa