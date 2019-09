Ultime Notizie Roma del 04-09-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione mercoledì 4 settembre in studio Giuliano Ferrigno è nato il governo giallorosso la lista dei ministri è stato annunciato il premier incaricato Giuseppe Conte Ha sciolto la riserva al Quirinale dinanzi al capo dello Stato Sergio Mattarella ufficializzati i nomi del suo esecutivo il primo maggioranza Movimento 5 Stelle PD con il supporto di liberi e uguali il giuramento avverrà domani alle 10 tra le novità c’è il nome di Nunzia catalfo al lavoro esponente dei 5 Stelle che guida scrivere il reddito di cittadinanza mentre Stefano patuanelli finora capogruppo Movimento 5 stelle al senato andrà lo sviluppo economico poi Luigi Di Maio andrai è sterile Ministro dell’Interno saralex Studi Milano Luciana lamorgese non cambia niente per la giustizia rimane Alfonso Bonafede che l’edema Roberto Gualtieri all’economia alla difesa Lorenzo Guerini del Partito Democratico Dario Franceschinibeni culturali competenze anche sul turismo Paola de Micheli all’infrastruttura Roberto Speranza di libri uguale alla salute all’istruzione Lorenzo fioramonti che era viceministro sempre all’istruzione nel governo giallo-verde 55 telefono confermata all’ambiente Federico d’incà e rapporti con il Parlamento Paolo Pisana l’innovazione Fabiana dadone alla pubblica amministrazione Francesco basso gli affari regionali Elena Bonetti del PD alle pari opportunità Enzo Amendola gli affari europei e le tende Giuseppe Provenzano sarai ministro per il sud In tutto sono 21 i ministri 9 del PD 11 pentastellati un tecnico Le donne sono sette di essere contestata proposta di legge sulle estradizioni in Cina è del tutto un ritirata annunciato la governatrice di un Kong in un video messaggio trasmesso dalla TV dell’ex Colonia britannica dopo le proteste degli ultimi mesi che non c’era stato anticipato la indiscrezioni pubblicate della South China morning post della borsa aveva chiuso con un rialzo del 3,90% brexit è il 15 ottobre la data auspicata da Boris Johnson per le elezionianticipate nel Regno Unito lo prende la BBC nella giornata in cui il premier torna ad affrontare la sfida della Camera dei comuni con il voto sul testo della Legge anti no Deal sottocosta delle opposizioni ed ai Tori ribelli ormai espulsi per cercare di imporre un invio della brexit oltre il 31 ottobre le opposizioni lavori in testa pretendono per l’ok al rinvio prima di dire sia lo scioglimento della camera un giudice della Suprema Corte scozzese confermato intanto che la sospensione del parlamento britannico è legale ultime notizie chiusure aliran accetterà di tornare rispettare i limiti dell’accordo sul nucleare del 2015 solo se l’Unione Europea aprire una linea di credito di 15 miliardi di dollari per 4 mesi per pagare le torte azioni petrolifere di Teheran l’ha confermato il viceministro degli Esteri iraniano il presidente rouhani sottolinea intanto che visto che non ci sono prospettive di raggiungere un’intesa in tempo lira naviera domani un terzo stato molto importante nella riduzione dei suoi obblighi se l’accordo sul nucleare è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

