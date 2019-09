Ultime Notizie Roma del 04-09-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Giuliano Ferrigno ancora politica in apertura il governo Conte bis sostenuto dalla nuova maggioranza Movimento 5 Stelle PD 21 ministri tra loro 7 donne 10 sono del MoVimento 5 Stelle noi del PD 1 di liberi e uguali è un tecnico l’ex prefetto di Milano Luciana lamorgese all’interno quattro conferme dal governo con la lega domani alle 10 giuramento al Quirinale lunedì la fiducia alla camera dedicheremo le nostre migliori energie rende l’Italia migliore nell’interesse dei cittadini dice il premier 3 minuti anche di magliette riguarda l’economia Guerrini alla difesa Bonafede la giustizia Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio l’ex ministro Fraccaro Zingaretti dichiara un governo di svolta generazionale Di Maio afferma un governo coraggiosi ambizioso per Salvini e invece invece coltivo nato tra Parigi e Berlino e della paura di mollare lasenza dignità e senza ideali con persone sbagliate al posto sbagliato tu potere ricevuto Conte Mattarella ha ringraziato i giornalisti è stato di grande interesse leggere i giornali stampati on-line e le Cronache e le interpretazioni dei fatti confronto tra opinioni diverse è preziose sottolinea l’importanza della libera stampa Gratteri Boris Johnson chiede la camera dei comuni di lasciare la parola al popolo sulla brexit un elezioni da tenersi secondo la sua proposta il 15 ottobre buttati oggi approveranno la Legge anti no Deal per un rinvio dell’uscita dalla legge bollata dal premier come un simbolo della volontà di resa del leader laburista Jeremy corbin Johnson e l’ho detto nel Question Time moderna Westminster polemicamente a Carmine se per caso non sia terrorizzato dalle urne ultime notizie in chiusura cresce ancora il divario tra le fasce più ricche e quelle più povere della popolazione che 10% degli italiani con i redditi più alti si legge sulle statistiche pubblicate sono state riferite al 2018 può contare su altri un quarto dei redditi totali il 25,1% che nel 2008 era il 23, 8 mentre il 10% con i redditi più bassiper cento del totale percentuale invariata rispetto al 2017 ma molto inferiore ai 2,6 del 2008 per i primi restanti la crescita dal 2017 al 2018 è stata di 0,7 punti percentuali 24,4 le persone a rischio povertà ed esclusione sociale in Italia nel 2018 diminuiscono di 1000000 rispetto al 2017 ma sono ancora oltre i 16,4 milioni livello più basso dopo il 2011 è tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa