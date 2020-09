Ultime Notizie Roma del 04-09-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Gabriella Luigi in studio numeri dell’ epidemia di covid record di contagiati 1733 nelle ultime 24 ore 11 i decessi a Lombardia è ancora la regione con il maggior incremento seguite dal Veneto dal Lazio e dalla Campania a Roma c’è il primo caso di covid in una scuola uno studente risultato positivo sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi l’ex premier e si trova ricoverato al San Raffaele ospiti lizzazione necessaria Perché il soggetto è a rischio per l’età per le patologie precedenti ma siamo in una situazione clinica tranquilla è importante ha detto il primario delle San Raffaele Intanto sono stati pubblicati su lancet i primi dati sulla sperimentazione di fase 1 e fase 2 del vaccino anti covid e russo sputnik secondo l’istitutocanale di ricerca epidemiologica gamberaia di Mosca avrebbe prodotto una risposta immunitaria in tutti e 76 volontari il 100% ha sviluppato anticorpi contro il virus Sars COV 2 senza gravi effetti collaterali scetticismo dall’oms che non si aspetta di vedere una vaccinazione diffusa Fino alla metà del prossimo anno La commissaria Europea la salute Stella kyriakides si invita i suoi omologhi ad adottare criteri comuni su testa e quarantenne e prevedere fondi aggiuntivi per il pre-acquisto dei vaccini Intanto il Senato ha votato la fiducia chiesta dal governo sul DL semplificazioni con 157 voti favorevoli No sono stati 82 un solo senatore astenuto il testo passa ora all’esame della camera La Commissione Europea ha dato il via libera alla concessione di aiuti per €199000 da parte dell’Italia a dall’Italia per compensare le perdite subite a causa della pandemia di coronavirus il ministro dello sviluppo economico patuanelli invece ha reso noto che il Superboal 110% sulle ristrutturazioni edilizie diventerà strutturale per le coperture si userà ricoveri Found spiega il ministro Intanto il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco Ha dichiarato che il PIL dell’Italia a causa dell’emergenza covid è tornato a livelli osservati all’inizio del 1993 in termini pro capite sceso ai valori registrati Alla fine degli anni Ottanta è tutto dalla redazione Vi auguro una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa