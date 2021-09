Ultime Notizie Roma del 04-09-2021 ore 17:10

romadailynews radiogiornale i fatti le notizie dall’Italia dal mondo ben ritornate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio all’Europa serve politica essere di sicurezza comune materia in cui finora si è mossa troppo Timidamente dice il Presidente della Repubblica Mattarella e spiega che di fronte alla pandemia riunione ho dimostrato capacità di reazione efficace e tempestiva le campagne vaccinali e sul segnale crisi e ripresa confermano la bontà delle scelte verso una sovranità condivisa a livello continentale il Ministro della Difesa Guerini ora maggiore responsabilità da parte dell’Unione Europea rilanciare neonato sfruttando il processo di revisione in corso quattro persone nel Chietino morte una ferita gravemente in un incidente poco dopo la mezzanotte sulla 649 nella zona di Bucchianico travertine il presidente del Rapino calcio Domenico Di Fazio 37 anni 3 persone 2 di 21 di 23 erano a bordo di una Golf che secondo una prima ricostruzionestava iniziando la manovra di sorpasso e si è scontrata frontalmente con una Jeep Renegade il passeggero su quest’ultima di Fazio è morto mentre il conducente 31enne è ricoverato in gravi condizioni il cordoglio della FIGC Abruzzo con 47 anni invece è morto nell’auto cisterna del suo camion dove era sceso Forse per recuperare una guarnizione caduta è successo La notte scorsa a Fidenza a Parma sul retro dello stabilimento Giò importante azienda di imbottigliamento secondo una prima ricostruzione il camionista massima Mitch residente nel maceratese Dopo aver scaricato del vino stava armeggiando in mezzo quando è sceso dalla botola superiore ed è rimasto probabilmente fischiato inutili i tentativi di rianimarlo sarà fatta l’autopsia il mezzo è sotto sequestro un anziana che ha vinto €500000 al Gratta e Vinci si è recata in tabaccheria Napoli per ottenere conferma del uno dei titolari in tasca per vedere le bugie ai Carabinieri sono sulle sue tracce la donna tornata nella tabaccheria dove aveva acquistato il biglietto ottenuto la convalida del tagliando tramite un dispositivo di un dipendente che lo puoi consegnaretitolari che ha intascato indossato il casco ed è fuggito in scooter per il tagliando è stato chiesto il blocco Sport storica tripletta azzurra nella finale dei 100 m femminili categoria TSI alle Paralimpiadi di Tokyo quelli con gli atleti con protesi a un arto solo il gradino più alto del Podio Ambra Sabatini diciannovenne di Livorno è residente a Porto Ercole in provincia di Grosseto con 14/11 ha realizzato il record del mondo argento a Martina Caironi 31enne originaria di Alzano Lombardo Bergamo è residente a Bologna a e bronzo a Monica Graziana contrafatto 40enne originario di Gela Caltanissetta è residente a Roma l’Italia raggiunge così le 69 medaglie a questi giorni è tutto anche per questa edizione buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa