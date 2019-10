Ultime Notizie Roma del 04-10-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione in studio Roberta Frascarelli non è bassa noi 2,4 miliardi previsti manovra per il taglio delle tasse sul lavoro ne servono almeno 13 o 14 dice il presidente di assolombarda Carlo Bonomi Matteo Renzi che sulla misura ha mostrato dall’inizio feticismo foglie la notizia per aprire un nuovo fronte nel governo è un pannicello caldo bisogna fare di più di Chiara ma margine di azione l’ambito di una legge di bilancio per la quale sono da trovare ancora 5 miliardi sono ridotti perciò Italia vivai convinta che sarebbe stato meglio rinviare tutto di un anno ma il PD fa quadrato il premier Giuseppe Conte difende l’impianto di una manovra che ferma fermando l’IVA Ha evitato una stancata di 500€2 a famiglia imprenditori Lombardi chiedono al governo un segnale di discontinuità archiviando reddito di cittadinanza e quota 100 invocano concretezza amministrazione Trump ha provato la vendita al Ucraina di 150 anni si Jasmine e le relative rampe di Lanzo e attrezzature per un costo stimato intorno ai 39,2 milioni di dollari lo rende noto il dipartimento di Stato che ha dato il via libera all’operazione richiesta dal governo di Kiev operazione della quale si parlò nella famigerata telefonata del luglio scorso puoi Donald Trump accusato di aver fatto pressioni su Libero creino zalenski si aggrava e sale a 25 morti totali il bilancio di 3 giorni di scontri in corso in Iraq è quella almeno 6 morti a Nassiriya nelle ultime ore lo riferisce la TV irachena che cita fonti mediche vinatteria a sud di Baghdad è uno degli epicentri delle proteste contro il carovita e la corruzionetensione Lussemburgo durante la sfida di Europa League tra i padroni di casa e gli Zeri del qarabag intorno alla mezz’ora del primo tempo o subito dopo il raddoppio terno sul centro del campo arrivato un drone che sventola una bandiera dell’ Armenia una chiara provocazione nei confronti della squadra ospite in riferimento alla tensione sul negozio karabakh La partita è stata sospesa dopo che anche Sugli spalti si era creata un po’ di confusione a quel punto l’arbitro ha mandato le tue squadre negli spogliatoi per una ventina di minuti per poi far riprendere regolarmente il match valido per la seconda giornata della fase a gironi dell’Europa League gruppo a chiudiamo con l’atletica mondiali 400 donne il terzo tempo di 400 metri femminile il miglior crono degli ultimi 34 anni Salva e stupisce nella serata del Calypso Stadium ai mondiali di atletica leggeracon una medaglia d’oro dirompente nel giro di pista mamma nigeriana papà del brain la 400 vista sarà un sensazionale 48 e 14 diventando la terza della storia ed è tutto grazie per averci in seguito vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa