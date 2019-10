Ultime Notizie Roma del 04-10-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale da Roberta Frascarelli per l’informazione dall’Italia e dal mondo non bastano i 2,4 miliardi previsti manovra per il taglio delle tasse sul lavoro ne servono almeno 13 o 14 dice il presidente di assolombarda Carlo Bonomi la ministra della famiglia Elena Bonetti rilancio l’assegno Nico strutturale mentre lunedì sindacati metteranno le loro proposte sul tavolo Palazzo Chigi fiume rebus risorse è tutt’altro che sciolto il CDM scongela spese per un miliardo e mezzo Grazie tanto ma sono cifre che coprono il 2019 non il 2020 rispondano così dai Come trasformare le famiglie dei sostituti d’imposta per colf e badanti che protestano o una tazza del ministro dell’ambiente negano nel decreto climaci sarà un incentivo per i prodotti sfusi il deterioramento della sicurezza in Afghanistan e gli ultimi quattro anni ha portato a oltre 14.000 gravi violazioni contro i bambini tra cui c3500 giovani uccisi e oltre 9000 feriti lo rivela un rapporto dell’ONU diffuso ieri sera il segretario generale Antonio Gutiérrez ha condannato l’allarmante livello di gravi violazioni commesse da tutte le parti e il fatto che i bambini continui a non sopportare il peso del conflitto armato la borsa di Tokyo Avvia l’ultima seduta della settimana all’insegna cautela malgrado il parziale recupero fatto segnala Wall Street e dal listino tecnologico del nausea c’è in attesa dei dati del Mercato del Lavoro negli Stati Uniti di questa oggi l’indice Nikkei Segna una variazione appena negativa dello 0,06% sui mercati dei cambi Lo Yan torna ad apprezzarsi nuovamente sul dollaro un livello 18,80 e sull’euro A1126,30 Trump e parlo delle prospettive politiche di Bibiana Warren suoi avversari per la casa bianca nel corso di una telefonata sigin Ping al leader cinese avrebbe anche promesso di tacere sulle protetta di Hong Kong durante i negoziati sui dazi lo riportano alcuni media statunitensi citando fonti vicine alla Casa Bianca Secondo voi i dati della telefonata custoditi nel sistema elettronico utilizzato per le informazioni Top Secret lo stesso in cui sono messi i dati della chiamata col presidente ucraino Zanetti dopo la tassa sulle merendine ai Crocifisso nelle scuole arrivano le offese a politici e polizia scritte qualche anno fa su Facebook e ripescate dal giornale è il nuovo fronte caldo che si è aperto col ministro dell’istruzione Lorenzo fioramonti per tagliato Per un’idea critiche richieste di dimissioni nel pomeriggio di ieri le sue scuse sono opinioni scritte di getto di cui non vado fiero metteancora sei sotto alla accademico diventato ministro Alza la voce invece sull’altra polemica ribaltata dalle tappe di alcuni genitori per la scelta di iscrivere i figli alla scuola inglese di non fare l’esame in italiano oggi non si attacca il mio lavoro sono turbato da padre e da cittadino formule roll esposto al garante della privacy annuncia Peccato ed è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime ore

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa