Ultime Notizie Roma del 04-10-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale è da Roberta Frascarelli il lago per di Roma ha rinviato a giudizio 5 persone nell’ambito dell’indagine sul caso Consip processo tra gli altri l’ex ministro Luca lotti per favore lex comandante generale dei Carabinieri Tullio del sette per rivelazione del Segreto d’ufficio prosciolto dalle accuse lex maggiore del no e Giampaolo che ha fatto tipo inizierà il prossimo 15 gennaio una stretta sui rimpatri allargando e certificando nuovamente la lista dei paesi sicuri accelerando le procedure sul territorio italiano dopo l’annuncio dei giorni ti arriva il decreto targato Luigi Di Maio sui migranti oggi il ministro degli Esteri e capo politico 5 Stelle assieme al ministro della giustizia Alfonso Bonafede presenterà il provvedimentodal suo Ministero la Farnesina sarà un decreto ministeriale è che non passerà quindi dal via Libera del Consiglio dei Ministri Bruxelles ai prestatori di servizi di hosting su Facebook e sono tenuti a rimuovere anche i contenuti identici è equivalente un contenuto già giudicato illecito lo ha stabilito la corte Unione Europea chiarendo che una richiesta simile da parte della magistratura non viola Le disposizioni della direttiva Europea sul commercio elettronico e può applicarsi A livello mondiale nell’ambito del diritto internazionale strage in questura a Parigi quattro funzionari di polizia uomini e una donna sono stati massacrati a colpi di pugnale nella centralissima sede della prefettura di fronte alla Cattedrale di Notre Dame da un collega sua volta ucciso durante l’uomo Michelle Con affetto da sordità E con 20 anni di servizio alle spalle viene descritto come un impiegato modello al di sopra di ogni sospetto secondo diverse Fontidate dei media transalpini si era convertito all’islam 18 mesi fa Ma nessun elemento consente di concludere al momento che ti fosse radicalizzato ed è tutto grazie della appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa