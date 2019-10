Ultime Notizie Roma del 04-10-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione brilla Luigi in studio appuntamento con l’informazione ieri l’incontro tra assolombarda edile premier Giuseppe Conte le imprese hanno chiesto al governo di fare di più per l’abbattimento del cuneo fiscale il premier ha rivendicato scappa le tasse assicurando che non ci sarà una patrimoniale e tendendo la mano agli imprenditori il governo vuole voltare pagina affrontiamo insieme intanto per quanto riguarda i dati commerciali statunitensi si salvano dalla lista la mozzarella di bufala ed il prosciutto crudo San Daniele Questa mattina la presentazione del decreto ministeriale sui migranti dei ministri di Maio E Bonafede prevista una stretta sui rimpatri da decidere non più entro due ma quattro mesi eaquando la lista dei paesi sicuri il messaggio che è inutile venire in Italia senza requisiti per la domanda di asilo perché vi mandiamo indietro afferma il leader pentastellato Luigi Di Maio e la presidente statunitense Donald Trump e parlo delle prospettive politiche di biden e della Walt nei suoi avversari in una telefonata con simping presidente cinese al quale avrebbe messo di tacere sulle proteste di un Kong durante i negoziati sui dazi lo riportano alcuni media statunitensi in merito al Ucraina Gate torniamo in Italia a Roma sulla ma l’azienda rimarrà pubblica non fallirà e non verrà privatizzata lo ha detto la sindaco Virginia raggi l’ordine dei medici della capitale e ribadisce nonostante non ci sia ancora emergenza sanitaria la situazione in città e sicuramente allarmante questa mattina in piazza del Campidoglio Anche l’ex ministro Salvini al sit-in della lega per chiedere le dimissioni delsindaca Capitolina calcio in chiusura Europa League nella seconda giornata dei gironi la Roma non va oltre Luna 1 in Austria col wolfsberg mentre la Lazio ha vinto 2 a 1 in rimonta all’Olimpico contro i francesi del rene in Serie A rimandata Brescia Sassuolo prevista per oggi per la scomparsa del presidente nero verde Squinzi domani in campo Tre anticipi Serie B questa sera a Perugia Pisa mondiale di rugby in Giappone oggi Italia Sudafrica è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa