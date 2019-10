Ultime Notizie Roma del 04-10-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto della appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio abbattere il cuneo fiscale questo l’obiettivo del governo ribadito ieri dal premier Giuseppe Conte davanti ad assolombarda le imprese chiedono impegni Maggiore il premier Rivendica lo strappo l’età sia sicura che non ci sarà una patrimoniale e tende una mano agli imprenditori il governo vuole voltare pagina affrontiamo le sfide inzia intanto sui dazi fuori lista la mozzarella di bufala del San Daniele che si salvano dall’incremento delle tasse per i prodotti importati dagli Stati Uniti dopo la contestata tassa sulle merendine il crocifisso nelle scuole arrivano le offese a politici e polizia scritte qualche anno fa su Facebook e ripescate dal giornale è il nuovo fronte contro il ministroMonti che poi si scusa Alza la voce contro le critiche per la scelta di iscrivere il figlio alla scuola inglese di non fargli fare l’esame di italiano a Roma la sindaco Virginia raggi assicura Lama rimarrà pubblica non fallirai non verrà privatizzata l’ordine dei medici della capitale ribadisce non c’è ancora un’emergenza sanitaria ma la situazione era in gita e sicuramente allarmante Intanto questa mattina in piazza del Campidoglio sit-in della lega per chiedere le dimissioni della primo cittadino Capitolina nelle calcio Europa League nella seconda giornata dei gironi la Roma non è andata oltre Luna a 1 contro il Wolfsburg in Austria la Lazio ha vinto 21 in rimonta lo stadio Olimpico contro i francesi in Serie A rimandata Brescia Sassuolo in programma questa sera per la scomparsa del presidente nero verde Squinzi domani in campo Tre anticipi in serie Bera perugia-pisa nel rugby i mondiali oggi Italia Sudafrica è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa