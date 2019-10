Ultime Notizie Roma del 04-10-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale è ben ritrovate l’ascolto da la redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con le principali notizie che arrivano dall’Italia e dal mondo i ministri degli esteri Di Maio della Giustizia Bonafede hanno firmato questa mattina nuovo decreto sui migranti che riduce a 4 mesi il tempo delle procedure per i rimpatri per Di Maio il nuovo provvedimento non urla ma fa i fatti dopo che anche negli ultimi 14 mesi è stato tutto fermo sui rimpatri indicano del vento di 13 paesi Sicuri per rimandare indietro i profughi il decreto aggiunto buona fede di mezzo alle procedure da un aiuto importante I magistrati sempre in tema di migranti il capo della polizia Gabrielli si è detto in disaccordo multa vernici evidenziato che in Italia non esiste modalità di accesso legito sottolineando che senza integrazione si apre la strada alla criminalità voltiamo pagina L’obiettivo della nuova Commissione Europeaoltre 1000 miliardi di investimenti in sostenibilità ambientale l’ho detto il commissario di affari economici Paolo Gentiloni un video messaggio alla presentazione del rapporto asvis d’Assisi il premier Conte ha sottolineato come la tutela dell’ambiente proprietaria della nostra esperienza di governo Dobbiamo realizzare aggiunto un paese più giusto in cui i contribuenti Onesti pagano di meno anche grazie ai proventi della lotta all’evasione fiscale e annunciato un piano antipolvere per dare il reddito di cittadinanza 50.000 senzatetto in 6 città la ministra Elena Bonetti proponi asili nido gratis e meno abbienti nella legge di bilancio ci vediamo che questo momento così delicato per il futuro del MoVimento 5 Stelle si debba e ristabilire un rapporto paritetico tra direi che ogni livello la base e’ quanto si legge nella carta di Firenze 2019 il documento messo online per gli studenti del movimento e riunitisi nel capoluogo Toscano domenica tra le richieste oltre un’assemblea Nazionale c’è la revisione dello Statuto il superamento della figura del capo politico e l’attribuzione della piena proprietà e della gestione del sistema operativo Rousseau al Movimento 5 stelle nelmettere delle 2019 il PIL italiano è aumentato dello 0 1% sia rispetto al trimestre precedente che su base annua lo rileva l’Istat e rivedendo al rialzo la prima di agosto dopo due trimestri la variazione acquisita file per il 2019 pari a + 0 1 % nel secondo trimestre l’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è stato pari al 1% in crescita dello 09 il reddito disponibile delle e ho vinto la propensione al risparmio in parallelo con la fermata della spesa per i consumi centinaia di persone sono scese in piazza a Hong Kong innalzando Barricata in alcune delle principali arterie del centro per protestare contro la decisione della governatrice Lam di vietare da domani l’utilizzo di maschere camuffamenti in occasione di cortei e manifestazioni in luoghi pubblici lana fatto ricorso per la prima volta in 50 anni e potevi lo scopo di fermare la violenza che sta distruggendo Hong Kong dopo le proteste degli ultimi mesi la Procura Generale Ucraina sta riesaminando circa 15 indagini relative a bullismo inclusein cui è implicato il figlio dell’ex vicepresidente americano Joe biden Hamster video che ricopriva una posizione nel consiglio di amministrazione della compagnia del gas l’ho detto il procuratore generale ucraino ruslan rabozzi interpack La Corte d’Appello di Genova ha prosciolto Flavio Briatore altre tre persone per intervenuta prescrizione nel processo tra vicenda dello yacht Force Blue i giudici hanno confermato la confisca del pressione di 3 milioni seicentomila euro per equivalente la Cassazione aveva annullato la sentenza con cui l’imprenditore era stato condannato a un anno e sei mesi dalla Corte d’Appello di Genova l’assemblea straordinaria di Salini Impregilo approvato a maggioranza la delega al cda per aumento di capitale nuovo passaggio verso la nascita del nuovo polo delle costruzioni Progetto Italia via libera anche alla modifica dello Statuto l’aumento di capitale verrà Ben prima di fine anno assicurato Pietro teli Ninfeo di Salini Impregilo auspicando tempi brevi anche per l’aumento di capitale Astaldi e annunciando novità anche sorprende E questa era l’ultima notabuon proseguimento di ascolto linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa