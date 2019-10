Ultime Notizie Roma del 04-10-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto la redazione da Francesco Vitale in studio rimpatri in tempi più veloci una lista di 13 paesi disponibili a un accordo sul tema i ministri degli esteri Luigi Di Maio della Giustizia Alfonso Bonafede anno per decreto ministeriale con cui governo interviene sulla questione migranti in una conferenza stampa di presentazione alla Farnesina sono stati confermati i punti Jane parte per annunciati nei giorni scorsi sentiamo lì ma la redistribuzione ci aiuta soltanto a gestire il problema migranti come Europa e non più come Italia ma se abbiamo persone che secondo le leggi internazionali e italiane quindi le regole internazionali leggi italiani non possono stare qui noi dobbiamo fare molto di più sul sistema dei rimpatri sale la pressione fiscale in Italia secondo l’Istat nel secondo te2019 lato è pari al 40,5% però momento di zero tre punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente guardando i primi sei mesi dell’anno in oltre il dato tumulato risulta pari al 38% anche in questo caso si registra un rialzo più zero cinque punti scala però il deficit che ha raggiunto il dato semestrale migliore da 19 anni lo sport mondiali rugby Italia Sudafrica finisce 49/3 per gli springboks gli azzurri hanno mandato la vittoria che sarebbe valsa una storica qualificazione ai quarti di finale troppo superiori gli avversari che sono una delle squadre favorite per il manifestazione Nazionale Roma è sciopero di 8 ore di lavoratori Whirlpool indetta dai sindacati dei metalmeccanici Fiom CGIL CISL e UIL Napoli non molla e lo striscione che apre il corteo partito da Piazza della Repubblica Giunto al mese dovresti aperto il tavolo di crisi la frase viene ripetuta Nicoli riportata sulle magliette che lavoratori indossano per le bandiere di film Fiom e uilm aspirare anche una lavatrice sorretta da quattro lavoratori con croce di legnogelati in un funerale che dipendenti non vogliono celebrare stabilimenti Whirlpool tutti fermi Questa è risultato secondo i sindacati il GIP di Roma Andrea Fanelli ha rigettato la richiesta di archiviazione dell’indagine relativa l’omicidio della giornalista Ilaria Alpi e dell’ora peratore Milan o vratina venuto il 20 marzo 1994 Mogadiscio in Somalia il giudice ha disposto nuove indagini E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa