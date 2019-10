Ultime Notizie Roma del 04-10-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla da Francesco Vitale in studio i ministri degli esteri Di Maio della Giustizia Bonafede hanno firmato che stamattina il nuovo decreto sui migranti che riduce 4 mesi il tempo delle procedure dei rimpatri l’immigrazione un problema strutturale chiarisce l’amore e nessuno ha la bacchetta magica sicuramente il decreto può essere utile a diminuire i tempi medi Ma è difficile ora dire se saranno di un mese o due mesi per Di Maio il provvedimento non urla ma fai fatti il decreto aggiunto buona fede di mezzo le procedure da un aiuto I magistrati Gabriele in disaccordo sulle multe a lunedì in Italia non esiste modalità di accesso lecito senza integrazione sia alla criminalità e lo della nuova Commissione Europea e mettere in campo oltre 1000 miliardi di investimenti in sostenibilità ambientale l’ho detto il commissario agli affari economici Paolo Gentiloni Invia un messaggio alla presentazione del rapporto asvis nassisi il premier Contesottolineato come la tutela dell’ambiente sia prioritaria della nostra esperienza di governo Dobbiamo realizzare aggiunto un paese più giusto in cui i contribuenti Onesti pagano di meno anche grazie ai proventi della lotta all’evasione fiscale e annunciato un piano anti povertà per dare il reddito di cittadinanza 50.000 senzatetto in 6 città la ministra Elena Bonetti proponi asili nido gratis e meno abbienti nella legge di bilancio crediamo che in questo momento così delicato per il futuro del MoVimento 5 Stelle si debba ristabilire un rapporto paritetico tra gli eletti ogni livello e la base è quanto si legge nella carta di Firenze 2019 il documento messo online dai dissidenti del Capoluogo Toscano domenica scorsa tra le richieste oltre un’assemblea Nazionale c’è la revisione dello Statuto il superamento della figura del capo politico e l’attribuzione della piena proprietà della gestione del sistema operativo Rousseau al Movimento 5 Stelle e nel secondo trimestre del 2019 il PD italiano aumentato dello 0 1% sia rispetto al trimestre precedente che su base annua lo rileva l’Istatvendo avviato la stima di agosto dopo la variazione acquisita del file per il 2019 pari a + 0 1 % nel secondo trimestre l’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche rapporto al pari al 1% in crescita dello 09 il reddito disponibile delle famiglie aumenta la propensione al risparmio in parallelo con la frenata della spesa per i consumi il GP di Roma Andrea Fanelli ha rigettato la richiesta di archiviazione dell’indagine relativa al omicidio della giornalista Ilaria Alpi dell’operatore Mira over avvenuto il 20 marzo del 1994 Mogadiscio in Somalia il giudice ha disposto nuove indagini da completare entro 6 mesi è una vicenda segnata da tanti lati oscuri ed errori giudiziari ha detto registrato Chi è disposto anche di acquisire gli atti relativi alle indagini sulla morte del Mauro Rostagno ucciso dalla mafia nel 1988 per verificare eventuali possibili collegamenti tra i due caschi il ministro dello sviluppo economico Stefano patuanelli è disposto a sedersi al tavolo conl’azienda sospende la procedura di cessione dello stabilimento di Napoli dove lavorano 410 persone mercoledì 9 ottobre è stato convocato un incontro sulla vertenza Palazzo Chigi Oggi sciopero di ottobre manifestazione Nazionale a Roma dei Lavoratori dell’azienda che hanno sfilato fino al mese centinaia di persone sono scese in piazza a Hong Kong innalzando Barricata in alcune delle principali arterie del centro per protestare contro la decisione della governatrice lama da domani l’utilizzo di maschere camuffamento in occasione di cortei e manifestazioni in luoghi pubblici slam ha fatto ricorso per la prima volta di 50 anni e poteri speciali allo scopo di fermare la violenza che sta distruggendo Hong Kong dopo le proteste degli ultimi mesi niente da fare per l’italrugby è una pesante sconfitta quella degli Azzurri con il Sudafrica un carta 93 nella terza partita del mondiale di rugby che spostare l’uscita dell’Italia dalla competizione l’ultima partita il 12 ottobre sarà contro la Nuova Zelanda Intanto il tecnico del Milan Marco Giampaolo commenta le parole di Alessio Romagnoli con Giampaolo fino alla morte eventigiocatori del Milan non devono dare la vita per me ma per loro stessi per il club dopo sei.in sei partita aggiunge è tutto nero ma aspetterei esprimere giudizi definitivi la panchina di Giampaolo è a rischio E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

