Ultime Notizie Roma del 04-10-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla lezione da Francesco Vitale in studio rimpatri in tempi più veloci una lista di 13 paesi disponibili a un accordo sul tema i ministri degli esteri Luigi Di Maio della Giustizia Alfonso Bonafede hanno presentato un decreto ministeriale che il governo interviene sulla questione migranti in una conferenza stampa di presentazione la Farnesina sono stati confermati i punti Gen parti preannunciato nei giorni scorsi Di Maio distribuzione migranti negli altri paesi europei sia la soluzione definitiva la redistribuzione ci aiuta soltanto a gestire il problema migranti come Europa e non più come Italia se abbiamo persone che secondo le leggi internazionali e le leggi italiane quindi le regole internazionali leggi italiani non possono stare qui noi dobbiamo fare molto di più sul sistema deisale la pressione fiscale in Italia secondo l’Istat nel secondo trimestre 2019 date pari al 40,5% con un momento di zero tre punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente guardando i primi sei mesi inoltre il documento risulta pari al 38% anche questo caso si registrano rialzo + 0,5 punti però il deficit che ha raggiunto il dato semestrale migliore da 19 anni voltiamo ancora pagina parliamo ora di cronaca in Italia e reati sono in calo a dirlo il capo della polizia Franco Gabrielli un intervento al Festival delle città a Roma i dati sulla criminalità sono incontrovertibili da 10 c’è un trend in calo complessivo dei reati ha spiegato Gabrielli che poi ha precisato c’è anche negli ultimi anni un aumento degli stranieri coinvolti trarre stati denunciati questo è inequivoco Gabriele ha sottolineato che nel 2016 su 893000 persone denunciate e arrestate avevamo il 29,2% degli stranieri coinvolti nel 2017 la percentuale è salita al 29,8% nel 20182% in questo 2019 che sta quasi finendo il Trend è lo stesso siamo quasi al 32% tenendo conto che gli stranieri nel nostro paese sono in 12 % tra legale nonna concluso questo dalla misura del problema Andiamo in Sardegna a 19 anni è disabile ma nella sua scuola non c’è nessun insegnante di sostegno nessuno che si occupi di lei che la segue nell’apprendimento è costretta a passare le ore in classe seduta al banco a guardare gli altri succede a Sassari a denunciare la situazione la mamma che suo malgrado non ha altra scelta che ritirare la figlia da scuola il suo sfogo affido Facebook ha raggiunto migliaia di utenti In breve tempo e voltiamo ancora pagina la vita vera che scorre davanti agli occhi e si ferma sulla tela l’ossessione per la Perla brillante il pennello che procede vibrando per frammenti piccoli tocchi sono ben 55 capolavori esposti nella mostra impressionisti segreti che celebra Roma l’apertura al pubblico di Palazzo Bonaparte spazio Generali valore culturaprogramma dal 6 ottobre al 8 marzo la mostra a cura di Marianna ripercorre da fare di uno dei movimenti artistici più noti e Amati di Sempre attraverso quadri davvero segreti perché tutti appartenenti a collezioni private mai esposti in Italia da Monet a Renoir da Pizarro a me e poi altri ancora Gauguin stesa nel percorso le tele di questi maestri luminose sfumature suggestive tutti pittoriche del mondo di fine 800 dialogano con gli Stucchi i pavimenti e decorazioni barocche del meraviglioso Palazzo che fu residenza fino al 1836 di Maria Letizia ramolino madre di Napoleone chiederà l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa