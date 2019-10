Ultime Notizie Roma del 04-10-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale e buona serata dalla redazione da Francesco Vitale in studio Matteo Renzi attacca Conte sul Death sottolineando che due miliardi sul cuneo fiscale non sono una rivoluzione del proletariato ricordando che si €80 al mese furono definiti una mancia invece per forza Italia definita un modello di comunità politiche intorno al suo leader che entrerà nei libri di storia mentre il PD ha negato le premesse da cui era nato nel 2007 pronta la reazione di Conte non abbiamo bisogno di fenomeni invites Fiorentino ad avere rispetto per i lavoratori con Palazzo Chigi che stima in €40 al mese beneficio chiosa Salvini spettacolo in legno Purtroppo a spese degli italiani i ministri degli esteri Di Maio e della Giustizia Bonafede hanno chiamato questa mattina il nuovo decreto sui migranti che riduce a 4 mesi in tempo delle procedure dei rimpatri l’immigrazione è un problema strutturale chiarisce lamorgese e nessuno ha la bacchetta magica sicuramente il decreto può essere utile diminuire i tempi medidire se saranno di un mese o due letti per Di Maio il provvedimento non urla ma fai Patty Il decreto Aggiungi abbonamenti dimezza le procedure da un aiuto ai magistrati Gabrielli in disaccordo sulle multe allevamenti in Italia non esiste modalità di accesso lecito senza integrazione si arriva alla criminalità Italia impensierisce il governo il premier Conte definisce la situazione complicata assicurando che farò il possibile chiedendo di non fare commissioni la vicenda autostrade Atlantia minacciato di sfilarsi dalla cordata per salvare la compagnia aerea Qualora lei fosse la revoca delle concessioni la politica espansiva della BCE di Mario Draghi finisce nel mirino della vecchia dell’eurotower Bakery centrale cittadini europei assistiamo con crescente preoccupazione l’attuale modalità di crisi della BCE si legge nel documento due pagine firmato tra gli altri dall’ex capo economista della BCE game Start il sospetto che il nuovo può nascondere l’obiettivo di proteggere i paesi altamente invitati da un rialzo dei tassi di interesse sta diventando sempre più fondato il GIP di Roma Andrea panelli Harila richiesta di archiviazione dell’indagine relativa al domicilio della giornalista Ilaria Alpi e dell’operatore Miriam avvenuto il 20 marzo del 1994 Mogadiscio in Somalia di giudice ha disposto nuove indagini da entro sei mesi è una vicenda segnata da tanti lati oscuri ed errori giudiziari ha detto il magistrato che ha disposto anche di acquisire gli atti relativi alle indagini sulla morte del giornalista Mauro Rostagno ucciso dalla mafia nel 1988 per verificare eventuali possibili collegamenti tra i due capi il ministro dello sviluppo economico Stefano patuanelli e di sotto a sedersi al tavolo con Whirlpool Se l’azienda sospende la procedura di cessione dello stabile di Napoli dove lavorano 410 persone mercoledì 9 ottobre è stato convocato un incontro sulla vertenza Palazzo Chigi Oggi sciopero di 8 ore e manifestazione Nazionale a Roma dei Lavoratori dell’azienda piano fino al mese di persone si sono finora riversati per le strade del centro e laterale di un cono dopo il divieto di uso delle maschere nei cortei annunciato nel pomeriggio dalla governatrice carilah sollecitando la piena mobilifine del mondo effettivo della mezzanotte manifestanti si stanno confrontando con la polizia in tenuta antisommossa Wong Tai sin II a Shape in mentre in centro si registrano scontri blocchi Prenatal rosa e argento niente da fare per l’italrugby è una pesante sconfitta quella degli Azzurri con il Sudafrica un 49 3 nella terza partita dei mondiali di rugby che può costare l’uscita dell’Italia dalla competizione l’ultima partita il 11 ottobre sarà contro la Nuova Zelanda intanto tecnico del Milan Marco Giampaolo commenta le parole di Alessio Romagnoli con Giampaolo fino alla morte i 25 giocatori del Milan non devono dare la vita per me ma per loro stessi per il dopo 6 punti in sei partite aggiunge tutto nero ma aspetterei esprimere giudizi definitivi la panchina di Giampaolo è a rischio e vi auguro una buona serata arretrata in nostra compagnia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa