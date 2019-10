Ultime Notizie Roma del 04-10-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione di Francesco Vitali studio sparatoria nel pomeriggio davanti la questura di Trieste a sparare sarebbe stato un uomo presunto responsabile di una rapina avvenuta questa mattina che si trovava nel palazzo accompagnato dal fratello per essere interrogati di due dopo aver chiesto di andare in bagno avrebbe aggredito un agente ingaggiando una colluttazione con lui e sarebbe riuscito a impossessarsi della sua pistola con la quale esploso dei colpi l’uomo che ha sparato è stato arrestato l’altro ha provato a dire ma è stato bloccato nella sparatoria erano rimasti feriti gravemente due genti Poi morti dopo il trasferimento in ospedale altri presenti sul posto avrebbero risposto al fuoco e un terzo è stato ferito solo lievemente fratello che sarebbe già stato portato in ospedale con un’ambulanza sono ancora incerte le informazioni sull’accaduto così com’era dinamiche le motivazioni del gesto la zona attorno a quest’ora è stata isolata con un cordone di sicurezza non è ancora statoil responsabile della rapina Secondo alcuni testimoni si troverebbe all’interno della Questura Cambiamo argomento la maggioranza ha trovato l’accordo sui Rider ad annunciarlo è il ministro del lavoro catalfo Aggiungendo che l’emendamento che sarà presentato al cosiddetto decreto crisi al Senato prevede per il ciclofattorini impiegato in maniera continuativa le tutele del lavoro subordinato Perché invece lavora in maniera occasionale precisa precisa un pacchetto minimo di diritti inderogabili cui può affiancarsi una regolamentazione specifica tramite la stipula di contratti collettivi un gruppo di 800 Rider però non è soddisfatto di questa kordo che viene descritto come insensato è pericoloso portiamo ancora pagina rimpatri in tempi più veloci una lista di 13 paesi disponibili a un accordo sul tema i ministri degli esteri Luigi Di Maio della Giustizia Alfonso Bonafede hanno presentato il decreto ministeriale con cui governo interviene sulla questione migranti in una conferenza stampa di presentazione alla Farnesina sono stati confermati i punti Già infatti preannunciato nei giorni scorsi sentiamoDi Maio i paesi per i quali i cittadini che faranno richiesta di restare in Italia per i quali si passa da 2 anni a 4 mesi sono Algeria Marocco Tunisia Albania bosnia-erzegovina Capo Verde Chiama Kosovo Macedonia del Nord Montenegro Senegal Serbia Ucraina perché Violetto questo è perché io ho i numeri davanti a me su un totale di 7000 087 arrivi al 27 settembre del 2019 nell’anno. in corso Noi abbiamo che Circa un terzo Anzi oltre un terzo è quelloarrivati in Italia appartengono come nazionalità ad uno di questi paesi in Italia reati sono in calo a dirlo il capo della polizia Franco Gabrielli un intervento al festival della città Roma i dati sulla criminalità sono incontrovertibili da 10 anni c’è un trend in calo complessivo dei reati ha spiegato Gabrielli che poi ha precisato Ma c’è anche negli ultimi anni non mento degli stranieri coinvolti trarre state denunciate questo è inequivoco Gabrielli ha sottolineato che nel 2016 su 893000 persone denunciate e arrestate avevamo il 29,2% degli stranieri coinvolti nel 2017 la percentuale del 29,8% nel 2018 al 32 in questo 2019 che sta quasi finendo il Trend è lo stesso siamo quasi al 32 tenendo conto che gli stranieri nel nostro paese sono in 12 % tra legale tutto questo la misura del problema Cambiamo argomento nei primi 4 giorni di ottobre già 261 sbarchi in Italia il doppio della media giornaliera registratore ottobre 2018tutto dopo un settembre nero 2500 sbarchi incontri 947 dello stesso periodo di un anno fa questi fatti da Di Maio e Conte tante chiacchiere troppi sbarchi lo dice il leader della Lega Salvini E questa era l’ultima notizia buona serata

