Ultime Notizie Roma del 04-10-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Un buongiorno dalla redazione Gabriella oggi in studio il maltempo ha devastato il nord ovest il bilancio e di 2 morti in Val d’Aosta nel vercellese e due dispersi un in Piemonte l’altro è un cacciatore nel Pavese frazione particolarmente grave a Limone Piemonte una catastrofe dice il sindaco Tre Ponti crollati quello sul Sesia tra Romagnano e Gattinara era stato riaperta Mezzogiorno di ieri in diretta Facebook dei due sindaci gli altri due in Val Trebbia nel piacentino sulla Statale 45 che collega Piacenza Genova via Bagnasco nel cuneese travolto dal Tanaro isolata o l’altra la provinciale di Cuneo ed il confine con la Liguria secondo Coldiretti in 24 ore il livello del Po è salito di 3 metri a Venezia sollevate per la prima volta le barriere del Mosè LamaRita solo di 75 cm ma Piazza San Marco è rimasta all’asciutto governo in campo per fermare il coronavirus il Viminale scrive i Prefetti sarei anche l’esercito per i controlli anti assembramento possibili Mini lockdown a territoriale stelline CRT dovesse salire sopra uno con la chiusura anticipata dei locali in particolare Risto pub intanto continuano a salire i contagi in Italia 2844 nelle ultime 24 ore nuovo record dal 24 aprile sono oltre 118000 spettatori circa 1300 in meno rispetto a ieri lieve aumento il numero delle vittime 27 in un giorno giallo sulla salute del presidente statunitense ed un’altra per il suo medico sta bene di buon umore ma non siamo in grado di dire quando sarà dimesso secondo la CNN venerdì ha avuto bisogno dell’ossigeno intanto e caccia al focolaio che fa salire contagi nel Hostdella Casa Bianca da cerimonia per la nomina della giudice barrette nel mirino sta andando bene credo Grazie a tutti voi il primo tweet dall’ospedale militare volte il Reed del presidente dopo il ricovero il medico personale viene curato con il Red River il farmaco antivirale usato con successo contro il virus ebola il covid crea tensioni Anche in serie A terra dei nervi tra Juventus e Napoli dopo che le ASL le 1 e 2 del Capoluogo Campano hanno stabilito l’isolamento volontario per il gruppo squadra per le positività di zielinski ad Elmas Il Club Azzurro non è partito per Torino chiamando in causa all’autorità sanitaria mentre La Juventus ha comunicato che quest’oggi manderei la squadra in campo come previsto dal calendario di Serie A un riferimento che Chiama in causa l’organizzazione del torneo il protocollo che prevede in caso di positive di isolamento fiduciario gli atleti negativi possono comunque allenarsi disputare gare se passasse questa lineapresentandosi azzurri rischierebbero il 3 a 0 a tavolino nel caos covid il secondo anticipo della terza giornata visto Roma superare 1 a 0 Udinese grazie è una prodezza di Fedro nell’altro anticipo di ieri il Sassuolo ha battuto il Crotone per 4 a 1 è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa