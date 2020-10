Ultime Notizie Roma del 04-10-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno dalla redazione a Gabriella lui in studio che ne presidente degli Stati Uniti Donald Trump in ospedale sto meglio tornerò presto questo ha detto in un breve video pubblicato sui social e tentando di rassicurare sulla sua salute al momento del Ricovero non stavo bene ammette Trump non è ancora fuori pericolo dice il medico della Casa Bianca rimangono Dunque i dubbi sulle sue reali condizioni venerdì avrebbe avuto bisogno dell’ossigeno è caccia al focolaio che fa salire i contagi nello staff della Casa Bianca la cerimonia per la nomina della giudice Barrett potrebbe essere stato l’evento scatenante il maltempo devasta il nord ovest il bilancio è di due vittime una in Val d’Aosta l’altro nel vercellese e due dispersi uno in Piemonte l’altroCacciatore nel Pavese situazione particolarmente grave al limone Piemonte una catastrofe dice il sindaco Tre Ponti crollati quello sul Sesia tra Romagnano e Gattinara altri due in Val Trebbia nel piacentino sulla Statale 45 che collega Piacenza Genova e a Bagnasco noi Cuneese travolto dal Tanaro isolata o Mea tra la provincia di Cuneo e il confine con la Liguria secondo Coldiretti in 24 ore il livello del Po è salito di 3 metri a Venezia sollevate per la prima volta le barriere del Mosè la marea è salita solo di 75 cm ma Piazza San Marco è rimasta all’asciutto e Lega Serie A conferma Juventus e Napoli per stasera 20:45 in totale contrapposizione con la ASL partenopea che ha bloccato Gattuso e i suoi in seguito ai casi di positività al coronavirus registrati dalla squadra la Juventus oggi si presenterà sul campo il Napoli però non è partito e oralidi perdere 3 a 0 a tavolino nel caos covid il secondo anticipo della terza giornata ha visto la Roma passare 1 0 a Udine altri tre casi di positivi nel Genoa il totale sale a 22 nell’altro anticipo di ieri pomeriggio Sassuolo Crotone 4 a 1 quest’oggi tutte le altre partite della terza giornata di Serie A si inizia alle 12:30 con atalanta-cagliari a seguire Parma verona Benevento Bologna Lazio Inter alle 18 milan-spezia 20:45 la discussa juventus-napoli è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa