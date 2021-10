Ultime Notizie Roma del 04-10-2021 ore 07:10

romadailynews radiogiornale lunedì 4 ottobre Buongiorno dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio elezioni comunali ieri forte calo dell’affluenza alle 23 oggi aperti dalle 7 alle 15 Se ieri alle 23 l’affluenza era del 41 65% nelle precedenti era stata del 61 e 49 Ma si votava in un giorno solo occhi puntati su Roma Milano Torino Napoli sulla regione Calabria si vota anche per le suppletive a Siena e a Roma Primavalle a San Donato Milanese un piccolo aereo precipita su una palazzina 8 i morti €2 italiani tra le vittime anche un bambino la guida del velivolo un ricco immobiliarista rumeno il PC 12 era Decollato dall’aeroporto di Linate diretto in Sardegna un’anomalia aspirata e poi lo schianto dice e me ne sono allarme lanciato da bordeaux e torniamo a Roma l’incendio del ponte di ferro scoppio poi le grida di aiuto sviluppatosi incendio nella parte sottostante alla struttura sarebbe part sterpaglie raggiungendo poi cavi elettrici e tubature del gas ma Emerge anche l’ipotesi del fornelletto di un clochard portiamo ancora pagina ho visto ripetutamente i siti di interesse fra quello che era buono per il pubblico e quello che era buono per Facebook e Facebook ogni volta scelto quello che è meglio per i propri propri lo afferma France Pokémon ex dipendente del social media spiegando perché ha deciso di diventare una talpe denunciare la società hawken è colei che ha fornito al Wall Street Journal i documenti interni che hanno mostrato uno spaccato finora segreto di Facebook che abbiamo ancora argomento la Corea del Nord e Corea del sud hanno ristabilito i canali di comunicazione transfrontalieri l’ho annunciato Seul dopo che Pyongyang aveva interrotti ad agosto e noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa