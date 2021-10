Ultime Notizie Roma del 04-10-2021 ore 12:10

romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio elezioni comunali si vota fino alle 15 la fluenza ieri alle 23 era del 41 65% Mentre nelle precedenti era stata del 61 e 49 massimo un giorno solo occhi puntati su Roma Milano Torino Napoli sulla regione Calabria si vota anche per le suppletive di Siena e di Roma Primavalle 80 San Donato Milanese vigili per tutta la notte tra le vittime anche un bambino alla guida del velivolo un ricco immobiliarista rumeno il PC 12 era Decollato dall’aeroporto di Linate diretto in Sardegna il PM parla di un’anomalia sul radar poi lo schianto Nessun allarme lanciato da Bordo l’incendio sul ponte di ferro Roma lo scoppio poi le grida di aiuto sviluppatosi nella parte sottostante la struttura il rogo sarebbe partito dataglie raggiungendo poi cavi elettrici tubature del gas ma Emerge anche l’ipotesi di un forno in letto di un clochard ho visto ripetutamente conflitti di interesse fare quello che era buono per il pubblico era buono per Facebook e Facebook ogni volta scelto quello che era meglio per i propri profitti parla France Hogan un ex dipendente del social media spiegando perché ha deciso di diventare una talpa e denunciare la società Hogan è colei che ha fornito Wall Street Journal i documenti interni che hanno mostrato uno spaccato fino al Segreto del social network Facebook questa perla offre un impulso inedito le cop26 incoraggiando i governi un approccio ambizioso in vista di Glasgow lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo in Vaticano l’incontro Fede scienza verso Coop 26 ricevendo da papa Francesco l’appello dei leader religiosi rivolto ai partecipanti della conferenza che si svolgerà in Scozia e ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolti

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa