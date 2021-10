Ultime Notizie Roma del 04-10-2021 ore 13:10

romadailynews radiogiornale e buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio seggi nuovamente aperti dalle ore 7 di questa mattina fino alle ore 15 per la consultazione elettorale per il rinnovo di 1192 Amministrazioni comunali per le suppletive della camera per le regionali in Calabria sono 12 milioni 147 Mila e 40 gli elettori chiamati alle urne distribuite in 14505 sezioni secondo l’ultima rilevazione del Viminale ieri sera alle 23 hanno votato il 41 e 65% degli aventi diritto nel 2016 quando Tuttavia si è votato in un solo giorno era stato il 61 e 49 si è lavorato tutta la notte alla luce delle foto elettriche sul luogo dello schianto dell’aereo di turismo che ieri dopo il decollo Da Linate la volta di Olbia è precipitato su una palazzina in ristrutturazione nel Milanese tutte le 8 persone a bordo tra cui esponenti di una famiglia di Ricchi imprenditoribimbo hanno perso la vita due nuclei familiari coinvolti nell’incidente oggi lei potrebbe portare indicazioni ulteriori sulla terza dose le dosi ci sono e andremo spediti sto aspettando cosa dicono gli scienziati spiega figliolo a quota 42 milioni 700mila gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale e il 79% nella prossima settimana si arriverà al 80 secondo non dipendente dell’ospedale Santa Lucia di Roma la Seconda dose produce non solo risposta anticorpale ma crea anche memoria immunologica capace di proteggere a lungo termine per i soggetti sani thriller I ricercatori la terza rosa e potrebbe non essere necessario basta morti sul lavoro ora servono provvedimenti rapidi drastici per la sicurezza e la dignità dei lavoratori di con i sindacati manifestazione Nazionale Saba a Roma sabato 13 novembre nei prossimi giorni partirà una campagna di assemblee nei luoghi di lavoro c’è una strage continua quasi la guerra civile dice la Wii Bombardieri nel sottolineare che i sindacati si aspettano in settimanache Fermi le aziende inadempienti 11 ottobre a Pavia l’incidente probatorio chiesto dalla procura l’inchiesta che vede indagati ex assessore alla sicurezza di Voghera Massimo adriatici che il 21 luglio uccise con un colpo di pistola in una piazza della cittadina di arte il bus e Tano Wii di origini marocchine l’atto servirà soprattutto per raccogliere le testimonianze di alcuni punti discordanti di tre persone presenti quella sera due delle Quali potrebbero rendersi reperibile in quanto non regolare in Italia adriatik ci è indagato per eccesso colposo di legittima difesa salgono i prezzi sulla rete carburanti in evidenza il GPL per effetto dell’aumento dei prezzi di contratto per ottobre soprattutto metano auto sotto la spinta di l’impennata delle quotazioni di gas in alcuni impianti del centro nord ha avuto una vera e propria fiammata oltre i €2 al kg Secondo i dati di quotidiano energia salita più contenuta per i prezzi di benzina e il prezzo medio della benzina modalità Stealth sale a 1,600 €91 al litro quella diesel sempre in cells Crescia 1,540 al litro la coppa 26dDov’è chiamata con urgenza offrire risposte efficaci alla crisi ecologica senza precedenti la crisi di valori in cui viviamo è così a offrire concreta speranza alle generazioni future lo sottolinea il papa in occasione di un incontro interreligioso in Vaticano su fede e scienza in vista della Coop 26 dai leader delle fedi un appello alla conferenza uomo per chiedere alla comunità internazionale di aumentare la sua ambizione intensificare la soluzione per il clima la borsa di Hong Kong e chiude con un tonfo a meno 2 19% dopo che la sospensione di Evergreen alimentato timori sul futuro della società Il rischio contagio sul settore immobiliare cinese evergrey mi ha detto che lo stop sull’estrazione è stato annunciato un importante transazione secondo rumors potrebbe chiedere il 51% della controllata per 5 miliardi e 100 per le borse europee in negativo per i timori sul caro prezzo e sugli effetti della ripresa Milano a meno 02300 ed è tutto buon proseguimento di ascolto Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa