Ultime Notizie Roma del 04-10-2021 ore 18:10

romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio elezioni amministrative suppletive sfida nelle grandi città testa a testa Roma Milano e Napoli al primo turno Michele Gualtieri verso il ballottaggio nella capitale sale Manfredi oltre il 50% a Bologna Lepore al 61% anche torino-trieste verso il ballo è bene fare tesoro degli insegnamenti tratti in questi giorni difficili siamo stati costretti ad affrontare i lutti sofferenze pesanti limitazioni l’attuale crisi che ne è scaturita condizione ancora l’economia e gli equilibri sociali ma abbiamo compreso oltre oltre il ragionevole dubbio quale valore abbiano la Conoscenza scientifica La professionalità degli operatori la cui visione sociale la risposta comune che viene dal senso civicopresenza di un destino condiviso l’ha detto il presidente Sergio Mattarella l’università di Parma chi gli ha conferito una laurea ad honorem in relazioni internazionali ed europee il Premio Nobel per la medicina 2021 stato assegnato a Davide Julio the Arden papà sono stati premiati per la scoperta dei recettori alla base del tatto ed i meccanismi che regolano la percezione del freddo e del caldo maltempo in Liguria frane scuole chiuse a Genova nel savonese a causa dell’allerta meteo sono state sospese le vaccinazioni ma non le elezioni amministrative record di pioggia nell’entroterra di Savona in 6 ore Caduti oltre 400 mm una quantità di pioggia in altre parti d’Italia cade in un anno e voltiamo ancora pagina il giudice spagnolo Pablo jahren ha inviato comunicazione ufficiale della Corte d’Appello di Sassari per ricordare che come è il caso dell’ex presidente Catalano Carrefour Sono validi ordini Del resto lui e metti anche per Clara Ponsati e tonico in essa settori regionali recatasi in Sardegna per sostenerlo mentre affrontano diattiva il suo arresto e ad Alghero di 10 giorni fa lo riportano i media iberici E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa