Ultime Notizie Roma del 04-10-2021 ore 19:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio candidati del centrosinistra in testa nelle principali città capoluogo secondo il primo axifol del consorzio opinio per la RAI sul primo turno delle comunali a lei pure a Bologna Manfredi a Napoli Sala Milano potrebbero prevalere il primo turno mentre Roma andrebbe al ballottaggio Michetti e Gualtieri con Calenda votato quanto la sindaca uscente e Torino alla sfida Lorusso da Milano a Trieste in testa il sindaco uscente di piazza anche lui potrebbe essere eletto al primo turno il candidato del centrodestra verso la vittoria nelle elezioni regionali in Calabria secondo il primo tipo del consorzio opinio per Lai Roberto Occhiuto vorrebbe il 46,5 50,5 % dei voti contro il 24,8% della candidata del centrosinistra Amalia Cecilia Bruni terzo posto per il sindaco di Napoli De Magiscon un 21 25% le altre notizie l’allerta maltempo in Piemonte diventa rossa nell’ultimo aggiornamento di arpa la crescita prevista per il tempo diventa massimi in area sud est nei bacini dei fiumi Belbo e domani anche al nord nell’alto Novarese nel verbano-cusio-ossola allerta arancione anche in Valle tra Cuneo e Alessandria sulla pianura settentrionale in Valle Scrivia e nelle Vallate di Vercelli Biella e Torino i fenomeni più intensi sono comunque previsti tra la serata di oggi la mattinata di domani convalidato dal GIP di Perugia il fermo per omicidio volontario aggravato della madre del bambino di 2 anni morto a Città della Pieve giudice ha disposto per la custodia cautelare in carcere il giudice spagnolo Pablo jahren ha inviato comunicazioni ufficiali della Corte d’Appello di Sassari per ricordare che come nel caso dell’ex presidente Catalano Carrefour Sono validi ordini d’arresto da lui e Messi anche per Clara e Tony com età assessori regionali recatasi in Sardegna per sostenerlo mentre affronta udienza relativa al suo arresto ad Alghero di 10 giorni fa ed è tuanche per questa edizione buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa