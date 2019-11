Ultime Notizie Roma del 04-11-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale augurio di una buona giornata da Francesco Vitale inizia oggi in Senato il percorso parlamentare della legge di bilancio non si fermano Intanto le polemiche sulle nuove tasse anche se Gualtieri aperto modifiche pure a saldi invariati e continua lo scontro tra gli altri partiti della maggioranza che lo accusano di fare opposizione di Maio intanto difende la svolta ecologista della Plastic taxi rilancia sulle chiusure domenicali negozi con te stasera vedi i sindacati la procura di Palermo ha fermato 4 persone per associazione mafiosa e favoreggiamento tra le quali Antonello Nicosia membro del comitato nazionale di radicali italiani per anni impegnato in battaglie per i diritti dei carcerati insieme a una parlamentare di Leo ha incontrato diversi boss detenuti secondo l’accusa avrebbe fatto da tramite tra cabina fine clan portando all’esterno messaggi e ordini e prosegue anche oggi l’allerta maltempo sull’Italia sarà arancione in Liguria EmiliaCalabria gialla invece in Veneto Friuli Venezia Giulia Umbria Lazio Abruzzo Molise Campania Basilicata Puglia e Sicilia scuole chiuse nel salernitano ieri frane inondazioni da Levante a Ponente in Liguria alle oggi in particolare per le mareggiate della anniversario dell’alluvione di Firenze del 1966 Cambiamo argomento gli è stata fatale la relazione con una dipendente contrarie al codice di condotta del gruppo così 5 CEO di McDonald Steve easterbrook è stato costretto a dare le dimissioni l’Arabia Saudita da Intanto il via libera alla quotazione di aramco in borsa l’organo di vigilanza del listino Liliana ha provato lipocol governo valutazione da 2000 miliardi di dollari portiamo ancora pagina Ricardo Marques Pereira quarantenne hair stylist portoghese del calciatore Ronaldo è stato trovato morto in una camera d’albergo di Zurigo in Svizzera un brasiliano di 39 anni è stato arrestato per omicidio il corpo della vittima sarebbe stato trovato da un addetto alle pulizie sul letto della sua stanza piena di sangue sono un forte odore di alcool la causa della morte sarebbe statola pagina sportiva nell’undicesima giornata della Serie A di calcio la Lazio riapre la crisi del Milan che ha fatto 21 in casa col biancocelesti sconfitta casalinga anche per l’Atalanta ha battuto 2-0 dal Cagliari il querini dopo il capo per 2-1 in casa del Verona che ha visto anche la rabbia di Balotelli per i Buu razzisti Fiorentina Parma finisce 11 Genoa Udinese 12 Lecce Sassuolo 22 stasera il posticipo spal-sampdoria cosenza-cremonese per la Formula 1 e il britannico ha anche laureato per la sesta volta campione del mondo il pilota Mercedes è arrivato secondo nel GP degli Stati Uniti ad Austin dietro al compagno di via Botta MotoGP markez preceduto da finalisti Malesia Sepang terzo Dovizioso quarto Rossi Morbidelli Sesto tennis Djokovic Quinto titolo Alberti era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa