Ultime Notizie Roma del 04-11-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale studio Roberta Frascarelli la procura di Palermo ha fermato 5 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa e favoreggiamento in carcere tra gli altri sono finiti il capomafia di Sciacca Accursio dimino e Antonello Nicosia membro del comitato nazionale dei radicali italiani per anni impegnato in battaglie per i diritti dei detenuti quest’ultimo insieme a Giuseppe occhionero parlamentare di Leo di cui è sarebbe detto collaboratore ha incontrato diversi boss detenuti in istituti di pena di alta sicurezza come Tolmezzo la deputata non è al momento in data Ma sarà sentita dai PM di Palermo come testimone Nicosia definiva il boss Matteo Messina Denaro il nostro primo ministro oggi 4 novembre celebriamogiorno dell’Unità nazionale e delle Forze Armate in questo 2019 anno centenario del decreto che vuole una festività dedicata alla appena conquistato l’età della Patria 70 anni fa la Repubblica riconobbe con legge del parlamento il 4 novembre come giornata dell’Unità Nazionale una data in cui si riassumono i valori di una identità Nazionale lungamente perseguita dai popoli d’Italia con le aspirazioni risorgimentali e con i grandi sacrifici compiuti dal popolo italiano nella prima guerra mondiale lo scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio al ministro della difesa Lorenzo Guerini in occasione la festa dell’Unità nazionale e delle Forze Armate la borsa di Milano apre in rialzo l’indice MIB avanza dello 0,46% a 23040 punti mentre il tentativo guidato da Australia Francia Unione Europea di dichiarare un parco Marino protetto di un milione di chilometri quadrati a est dell’Antartide nella riunione della commissione per la conservazionedelle risorse Marine viventi dell’atlantide a cui aderiscono 25 paesi fra cui l’Italia oltre all’Unione Europea è mancato nuovamente il voto unanime richiesto dalla sua Costituzione le acque che circondano l’antartide sono tra le più incontaminate al mondo ma sono anche tra le più vulnerabili e il braccio di ferro sul loro destino va avanti da tempo di Brescia Appena esonerato il tecnico Eugenio Corini lo rende noto la società Lombarda dall’inizio di questo campionato Corini È il quinto allenatore della serie A ad essere esonerato ed è tutto per ora dalla redazione di appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa