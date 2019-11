Ultime Notizie Roma del 04-11-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale saluto dalla redazione Roberta Frascarelli si allarga il GAP occupazionale tra centro-nord e Sud nell’ultimo decennio aumentato dal 19,6 al 21,6% Ciò comporta che i posti di lavoro da creare per raggiungere livelli del centro nord sono circa 3 milioni e quanto emerge da un rapporto svimez la crescita dell’occupazione nel primo semestre 2019 riguarda solo il centro-nord e poi si contrappone il calo nel mezzogiorno Viene sottolineato la procura di Palermo ha fermato 5 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa e favoreggiamento in carcere tra gli altri sono finiti il capomafia di Sciacca Accursio dimino e Antonello Nicosia membro del comitato nazionale dei radicali italianianni impegnato in battaglie per i diritti dei detenuti quest’ultimo insieme a Giuseppina occhionero parlamentare di Leo di cui si sarebbe detto collaboratore ha incontrato diversi boss detenuti in istituti di pena di alta sicurezza come Tolmezzo la deputata non è al momento indagata Ma sarà sentita dai PM di Palermo come testimone e sono salvi speleologi altoatesini bloccati ieri sera a patone di Arco nella grotta allagata causa di maltempo per tutta la notte dei soccorritori coordinati dalla Protezione Civile hanno condotto una complessa operazione di salvataggio conclusasi questa mattina il tessuto sociale ed economico del nostro Sud sta soffrendo da diversi lustri registro con grande preoccupazione la crisi demografica con un crollo senza precedenti del tasso di natalità è crescente migrazione verso nord estero l’ho detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte allaazione del rapporto del Limes Emiliano bezzon apprezzato questa mattina alle dimissioni da comandante della polizia municipale di Torino la decisione secondo quanto si apprende legata a le accese polemiche sull’utilizzo dei monopattini elettrici in città e sulle multe dei giorni scorsi in una intervista bezzon aveva attaccato l’assessore ai trasporti Maria La Pietra per ritardi nel regolamentare la sperimentazione del nuovo mezzo Balotelli è italiano perché ha la cittadinanza italiana ma non potrà mai essere del tutto italiano Lo ha fermato Luca Castellini capo della tifoseria del Hellas Verona intervistato stamani dell’emittente Radio Cafè sulla vicenda dei razzisti all’indirizzo del giocatore del Brescia la domanda se la tifoseria Veronese sia razzista Castelli aggiunto che ce l’abbiamo anche noi un negro squadra che ha segnato ieri è tutta Verona ha battuto le mani ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa