Ultime Notizie Roma del 04-11-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione studio Roberta Frascarelli Balotelli è italiano perché ha la cittadinanza italiana ma non potrà mai essere del tutto italiano a dirlo a Luca Castellini capo della tifoseria del Verona è stata dall’emittente radio caffè che torna sulla vicenda dei Bu contro il giocatore del alla domanda se la tifoseria Veronese sia razzista Castellini aggiungere che ce l’abbiamo anche noi negro squadra che ha segnato ieri a tutti a Verona battuto le mani ieri ha vinto il Verona contro il Brescia dunque ma ha perso il Bentegodi che rovina la vittoria dei gialloblù gruppo di fanatici donna e presunti Buu razzisti partiti dalla curva a l’indirizzo di Mario Balotelli ancora record ingressi per la prima domenica gratuita di novembre la portomaltempo sottolinea in una nota Il Ministero dei Beni Culturali e del turismo non ha ridotto il numero dei visitatori nei musei Nei parchi archeologici dello Stato la domenica del museo è lì se ti va introdotta nel luglio 2014 dal ministro Per i beni e le attività culturali per il turismo Dario Franceschini che prevede l’ingresso gratuito in tutti i musei Nei parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese è che dalla sua introduzione ha portato al museo circa 15 milioni di visitatori sono oltre 150.000 gli induisti che vivono in Italia e si contano tra loro 30 mila cittadini di una religione presentata da anni nel nostro paese con il 72% degli immigrati di questa Fede che vive in Italia da oltre 10 anni eppure Spesso si crede a stereotipi registrazioni quando non avere proprio false credenze evidenzia eurispes e nel primo rapporto induismo in Italia il problema della non conoscenza parte dai testi scolasticicittadini italiani di Fede induista su 10 ritengono che i libri di scuola riportano informazioni corrette solo qualche volta o raramente punto donna di 87 anni è stato travolto da un’auto pirata ieri pomeriggio a Reggio Emilia le indagini per rintracciare il conducente Sono in corso da parte dei carabinieri che hanno disposto posti di blocco controlli nelle carrozzerie analisi delle immagini telecamere nella zona sentiti Già anche alcuni testimoni l’incidente si è verificato intorno alle 17:30 di ieri pomeriggio in via della canalina quartiere a ridosso del centro la vittima Silvio gattamelati pensionato che stava attraversando la strada Quando all’improvviso è stato sbalzato sull’asfalto Halloween e il ponte di Ognissanti spingono in alto gli incassi Box Office e in generale Soprattutto quelli di un film a tema come la famiglia Addams di cotechino italiano sfiora i 17 milioni in crescita del 89% sulla settimana scorsa12,05% rispetto alla stessa settimana di un anno fa il film di Greg e Conrad vernon dedicato a Morticia Gomez con 3 milioni €543000 di incasso parte bene la favola Il giorno più bello del mondo di e con Alessandro Siani guadagno di 2 milioni €925 in calo del 12% di 2 posizioni scende al terzo posto la Angelina Jolie incassa due milioni €219000 e tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime news

