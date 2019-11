Ultime Notizie Roma del 04-11-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli se non sarà modificata la bozza della legge di bilancio relative alla tassazione su cartine e filtri per sigarette noi International Bacco agenti società di commercializzazione di articoli per fumatori complete a Carbonera Treviso comunica di non poter procedere alla annunciato piano di 140 giunzioni nei prossimi tre anni lo ha comunicato oggi l’amministratore delegato Marco Fabbrini a capo di un’azienda di 282b che genera ricavi per circa 50 oltre 80 immigrati irregolari stipati in un camion container è in condizioni al limite del soffocamento e la scoperta fatta dalla polizia greca nella città di santimolti dei migranti per gli uomini dai 20 ai 30 anni hanno accusato problemi respiratori e sono stati portati in ospedale Il conducente del camion è stato arrestato riteniamo vicino a una finestra Finché la commissione di Ursula von der leyen inizia il suo mandato il primo dicembre Anche se a fissare il calendario delle audizioni al parlamento europeo ha detto Eric manheimer portavoce del cosiddetto team di transizione Rafa Nadal torna sul trono del tennis mondiale Mancino spagnolo il nuovo numero 1 dell’atp scavalcando Djokovic che cioè lo sai però a un anno esatto dal precedente avvicendamento nel nuovo ranking pubblicato oggi è una settimana dopo l’ingresso nella top10 spicca anche il nuovo balzo di Matteo berrettini ora numero 8 del mondo con Fabio Fognini dodicesimo ed è tuttoGrazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa